Nava „Lisa” a intrat în coliziune cu împingătorul „Danube Glory”

Ieri, în jurul orei 16,50, în timpul manevrei de acostare în dana „punct de lucru 2", din portul Constanta Sud – bazin SCM, nava „Lisa” a intrat în coliziune cu împingătorul „Danube Glory“. Acesta din urmă era acostat în dana „punct de lucru 1” și în urma impactului s-a ales cu o gaură de apă la compartimentul cârmei. În cele din urmă, nava „Lisa” a acostat în siguranță. Nu au fost semnalate urme de poluare și nici victime în urma coliziunii. La împingătorul „Danube Glory” s-au montat pompe submersibile pentru scoaterea apei din compartimentul inundat și se va face inspecție subacvatică. Împingătorul este supravegheat permanent pentru a se interveni în caz de pericol. Evenimentul este cercetat de ofițeri specializați din cadrul Căpităniei Zonale Constanța. Împingătorul „Danube Glory” poartă pavilion românesc, are lungimea de 20,87 m, lățimea de 7,78 m și aparține companiei „North Star Shipping”. Nava „Lisa”, sub pavilion Insulele Comore, aparține companiei „Lisa Shipmanagement Belize”. Are lungimea de 96,38 m, și lățimea de 14,60 m. Nu era încărcată cu marfă.