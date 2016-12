Navă în flăcări în portul Midia - Năvodari

Un incendiu violent a izbucnit, ieri dimineață, în jurul orei 8, la o navă sub pavilion Panama, ancorată în portul Midia - Năvodari. Lupta cu flăcările a pompierilor militari a durat nu mai puțin de șase ore, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Distrugerile provocate sunt însă majore, mai ales că nava abia ieșise din șantier, de la reparații.Nu mai puțin de patru echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța au intervenit la fața locului, cărora li s-au alăturat și pompierii portului, dar și un remorcher care a acționat de pe apă. Din câte se pare, incendiul a afectat în proporție crescută etajele trei și patru ale castelului navei. Din fericire, echipajul, alcătuit din 28 de persoane, a fost evacuat înainte ca flăcările să se extindă, astfel că oamenii au fost în afara oricărui pericol.Focul a fost localizat, iar apoi militarii au răcit zona, pentru a putea acționa din interior și a stinge eventualele focare.Din primele indicii, incendiul a izbucnit în cabina de comandă, iar cauza probabilă a fost un scurtcircuit cauzat de o supraîncălzire a cablurilor electrice.Vasul sub pavilion Panama se aflase în reparații în șantierul naval Midia de la începutul lunii iunie și urma să părăsească portul în cursul zilei de ieri.Nava „SGM Europe”, cu un deplasament de 33.000 de tone, nu era încărcată cu marfă, iar în urma incendiului acvatoriul portuar nu a fost poluat cu hidrocarburi. Prefectul Constanței, Claudiu Iorga Palaz, s-a deplasat la șantierul naval Midia pentru a verifica și coordona activitățile de stingere a incendiului provocat la nava sub pavilion Panama.