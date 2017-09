Nava Şcoală „Mircea” a ajuns în Spania. Final de etapă în instruirea cadeților germani

Nava Școală „Mircea” a ajuns în Spania. Final de etapă în instruirea cadeților germani

După trei zile de escală în capitala Portugaliei, miercuri 23 august, Nava Școală Mircea, a părăsit portul Lisabona continuându-și marșul de instrucție.Și pentru că vântul a fost favorabil, chiar după ce a depășit zona de zona de vărsare a râului Tejo în Oceanul Atlantic, studenții români au urcat în arboradă întinzând velele lui Mircea. S-a navigat astfel timp de două zile, până la intrarea în strâmtoarea Gibraltar, perioadă în care cadeții de la bord au putut învăța cum să se folosească de forța vântului pentru a duce nava în direcția corectă.În liniștea de pe navă, simțită atunci când motorul MAK DIESEL de 1100 CP se „odihnește”, a fost timp pentru lecții de leadership – atât pentru cadeții români cât și germani –, a fost timp pentru a discuta și a înțelege aspecte ale vieții pe mare și regulile ei, timp pentru a executa lucrările de matelotaj sau nodurile marinărești, timp pentru a învăța aparatura de navigație de la bord. Cadeții români au avut de susținut prezentări în fața colegilor, vorbind despre ei, dar și despre marșul de instrucție și nu fiecare dată aceste lucruri au fost atât de simplu de sintetizat și de exprimat într-un timp limitat. Nu au fost uitate nici caietele de practică sau temele la navigația astronomică pe care fiecare cadet le are de făcut și la care au continuat lucrul.„O carte trebuie să fi o toporișcă cu care să sfărâmăm marea înghețată dinlăuntrul nostru” scria Franz Kafka, iar cadeții de la bord și-au folosit o parte din timp pentru lectură pe punțile navei. Dincolo de pregătirea din domeniul specialității militare, cadeții trebuie să aibă cunoștințe din diferite domenii, iar lectura îi ajută să-și dezvolte orizonturile.Trecerea prin Gibraltar a permis cadeților să observe reperele de la coastă și să-și folosească telefoanele mobile, încercând să-i audă pe cei de acasă și să le transmită gândurile lor de bine.Vineri, 25 august, NS Mircea, având cadeții români și germani aliniați în bordul tribord, a dat onorul fregatei germane Lubeck (F214), care naviga spre Insulele Baleare, într-o întâlnire interesantă pe mare. Ca un amănunt, fregata Lubeck a vizitat Portul Constanța în ultima decadă a lunii august 2008.În pregătirea escalei din portul Palma de Mallorca, ziua de sâmbătă a fost dedicată întreținerii navei. Astfel, cadeții români, bulgari, polonezi, chinezi și germani – împărțiți pe sectoarele de curățenie – s-au ocupat de bricuirea grătarelor și a punților. Pentru cadeții germani a fost prima și singura operațiune de acest din acest marș de instrucție; soarele arzător al Mediteranei a îngreunat puțin activitatea, dar în final punțile lui Mircea au trecut proba inspecției executată de ofițerul secund și șeful de echipaj. Și pentru că am amintit de șeful de echipaj de pe NS Mircea, trebuie să spunem că maistrul militar principal Ion Stoian își va încheia cariera militară în portul Palma de Mallorca, trecând în rezervă în vâltoarea acestor schimbări legislative din domeniu. Dar, despre impresiile acestuia la final de carieră transmise într-un interviu realizat de studenta Andreea Radu, veți citi într-o altă corespondență.La ce vă gândiți când auziți de Ibiza? Vară, soare, plaja, etc... Pentru marșul NS Mircea, insula Ibiza a reprezentat zona aleasă pentru școala de rame. A fost prima școală de rame din acest marș de instrucție; împărțiți pe 4 armamente (echipaje ale bărcilor), cadeții de la bordul velierului românesc au tras la rame în bărcile de 10+1, au lucrat în echipă, s-au distrat și au devenit foarte serioși când a fost vorba să se întreacă într-o cursă organizată adhoc, chiar dacă nu a fost o competiție cu premii. A fost însă un mod inedit și plăcut de petrecere a unui după-amieze de duminică, în care cadeții curajoși au coborât pe parâmă în bărci, iar ceilalți, folosind scara de pilot.Luni, 28 august, Nava Școală Mircea s-a întors în Spania, acostând de această dată, nu la Vigo ci în Palma de Mallorca. Ne-a așteptat contraamiralul de flotilă Kay-Achim Schönbach, comandantul Marineshule Murwik, cel care a vrut să vadă cum s-au descurcat cadeții germani în stagiul de practică pe nava românească. Urmează o escală mai lungă, generată de necesitatea efectuării schimbului de cadeți germani și de instruirea la cheu a celor nou sosiți la bord.„Timpul nu trece mai repede ca altădată, doar noi trecem pe lângă el mai repede”, scria George Orwell. A trecut timpul și pentru cadeții germani, din prima serie care s-a ambarcat la bordul NS Mircea pe 4 august în portul Wilhelmshaven din Germania și care se vor debarca mâine, 30 august, zburând apoi spre casă. N-a fost o perioadă ușoară pentru niciuna dintre părțile implicate în acest proiect de pionierat, au fost multe lucruri de armonizat din mers, două culturi nautice diferite, două școli de marinărie cu lucruri comune dar și lucruri diferite și multe lecții identificate pe care trebuie să avem înțelepciunea să le folosim în instruirea noilor cadeți germani. Tot în cursul zilei de mâine va sosi la bord și seria a doua de cadeți germani, care vor participa la marșul de instrucție până în portul Constanța.„Zâmbetele sunt sărutările sufletului”, Minna Thomas Antrim. Cu speranța că vom (re)învăța să zâmbim și să ne bucurăm de zâmbete, până la următoarea corespondență, de la bordul lui Mircea vă transmitem dragoste, speranță și încredere!