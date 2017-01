Nava americană „Mount Whitney“ execută exerciţii în comun cu fregata „Regina Maria“

Nava americană „Mount Whitney“ execută exerciții în comun cu fregata „Regina Maria“

În perioada 22-24 septembrie a.c., nava de comandament USS „Mount Whitney" a efectuat o vizită în portul Constanța, potrivit lt.cdor. Ioan Burghișan, ofițer de relații publice al Comandamentului Flotei. Pe parcursul vizitei, contraamiralul Robert Clark, șeful programului de Parteneriat Naval din cadrul Marinei Militare a SUA, a purtat discuții cu partenerii români privind planul bilateral de cooperare între Forțele Navale Române și Marina Militară americană. La plecarea din apele teritoriale românești, nava va desfășura, în cooperare cu fregata „Regina Maria", un exercițiu de căutare și distrugere a submarinelor inamice. În perioada de pregătire pe mare, la bordul navei USS „Mount Whitney" a avut loc un schimb de experiență privind lupta antisubmarin și împotriva navelor de suprafață folosind fregate și elicoptere, la care au participat, alături de ofițerii români, ofițeri din Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Rusia, Turcia și Ucraina. USS „Mount Whitney" este comandată de comandorul Joseph W. Kuzmick, care are în subordine un echipaj alcătuit din 172 de militari, dintre care 12 ofițeri. Nava are un deplasament de 19.962 tone, lungimea de 194 metri, lățimea de 32,9 metri și pescajul de 9,3 metri. Viteza navei poate ajunge până la 23 de noduri.