NATO vrea brigadă multinaţională cu mii de militari, în România. Constanţa, printre locaţiile favorite

godzila de peste M,Neagra

Chilane,ai si tu dreptate.Dar in lupta,,razboiului hibrid''o noua sintagma a dezordinei mondiale,se foloseste cu mare eficacitate si ,,razboiul psihologic''care este mult mai parsiv decait razboiul armat.Asta,razboiul informatiilor,mai bine zis sucitul mintilor nu face altceva decat sa distraga atentia celor saraci cu duhul de la adevaratul scop.Este un fel de a ,,tine tira''.Adica ,iti arat un ,,crucisator peste drum ''tu ai toata atentia pe el si intre timp te caut la tescherea.Nu am vazut nicioata o mai mare bucurie tampa la un Presedinte,recte Iohanis,cand spune ca romanii au cistigat securitate si acum o imparte in stanga si dreapta.,fara sa spune si care sun costurile pentru intrtinerea trupelor .Mai mult daca pana acum rusii erau nominalizati ca ,,inamici//ai OTAN-ului acum sun trecuti la ,,ni ,ni'',Cand o structura militara cum este OTAN face politica,problema devine extrem de periculoasa.Conducerea este colectiva dar in domeniu militar decizia este unica cu raspundere fata de consecinte.Se pare ca inteventia neinspirata din Irak si nu numai nu a fost inteleasa sau nu se vrea.