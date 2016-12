NATO va avea bază militară în România

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat vineri că nu a fost încă luată o decizie privind locul unde vor fi amplasate instalațiile de recepție în estul Europei, notând că statele baltice, Polonia și România și-au exprimat intenția de a găzdui astfel de facilități. Rasmussen a anunțat că NATO a aprobat menținerea unei prezențe continue aeriene, terestre și navale în partea estică a Alianței, unde va exista un comandament special. Rasmussen, a anunțat crearea unei forțe rapide de intervenție a NATO, formată din mii de militari care pot interveni în câteva zile în orice zonă, „pentru a susține aliații”.„Am convenit astăzi să menținem o prezență și o activitate continue aeriene, terestre și navale în partea estică a Alianței, pe bază de rotații”, a explicat secretarul general.Organizarea militară a acestei noi forțe nu va fi finalizată înainte de sfârșitul acestui an. „Trebuie văzut unde anume vor fi localizate instalațiile de recepție. Dar până în prezent, am notat că statele baltice, Polonia și România au indicat că vor să găzduiască astfel de instalații”, a precizat Rasmussen, evitând cuvântul „baze”, care riscă să provoace furia Rusiei.NATO și Rusia au semnat în 1997 un „Act fondator” în care Aliații promit să nu instaleze baze permanente în fostele membre ale Pactului de la Varșovia.„Vârful de lance” operațional al NATO este menit să le permită Aliaților să se apere și în fața altor crize din lume, în special pe flancul sud-estic, odată cu avansarea islamiștilor din gruparea Statul Islamic în Irak și Siria sau în sudul Mediteranei.Pe de altă parte, Polonia va găzdui următorul summit al șefilor de stat ai Alianței la Varșovia, peste doi ani. Acesta este, de asemenea, „un semnal foarte puternic” și o confirmare a „prezenței mai vizibile a NATO în est”, a afirmat Rasmussen.Forța de reacție rapidă a NATO are scopul de a interveni în condiții de criză, oriunde ar fi nevoie. Ea poate acționa terestru, maritim și aerian. Brigăzi specializate fiecărui tip de acțiune militară pot fi constituite, în funcție de nevoi, din câteva zeci de soldați sau câteva zeci de mii de soldați.În prezent, există nouă cartiere generale pentru forța terestră de reacție rapidă a NATO. Acestea sunt amplasate la Gloucester, în Marea Britanie, la Münster în Germania, lângă Milano, în Italia, la Valencia, în Spania, lângă Istanbul, în Turcia, la Strasbourg și Lille, în Franța, la Salonic, în Grecia și la Szczecin, în Polonia.Forța navală de reacție rapidă este constituită din cinci comandamente, care stau la dispoziția NATO prin rotație. Acestea sunt Cartierul general al Forțelor Marine Italiene, Cartierul General al Forțelor Navale Spaniole, Cartierul General al Forțelor Navale Franceze, Cartierul General al Forțelor Navale Britanice și Cartierul General al Forțelor Navale NATO de la Lisabona, în Portugalia.Forța aeriană de reacție rapidă a NATO este asigurată, prin rotație, de către Franța, Marea Britanie și Germania.România, Polonia și țările baltice au cerut explicit ca Alianța Nord-Atlantică să-și mute efectivele din Vestul Europei în Est, acolo unde amenințarea Rusiei a devenit directă. Potrivit presei germane, NATO intenționează să deschidă cinci baze în Europa de Est, inclusiv în România. Celelalte țări vizate de Alianța Nord-Atlantică sunt Letonia, Lituania, Estonia și Polonia. Conform planurilor NATO, până la 600 de militari vor fi staționați în fiecare bază temporară.