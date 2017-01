NATO a trimis o grupare navală la Constanţa: „Oferim stabilitate ţărilor din zonă“

NATO a trimis o grupare navală la Constanța: „Oferim stabilitate țărilor din zonă“

Patru nave militare NATO, care fac parte din Gruparea Navală de Luptă Împotriva Minelor Marine (Standing NATO Mines Counter Measures Two - SNMCMG-2) se află în portul Constanța pentru a ridica securitatea maritimă din zonă.Gruparea navală care a sosit la Constanța este comandată de către comandorul Giovanni Piegaja (Forțele Navale Italiene) și este alcătuită din navele ITS Aviere (Italia, nava comandant a grupării), ITS Rimini (Italia), TCG Akcay (Turcia) și HMS Chiddingfold (Marea Britanie).„Un vânător de mine are capabilități de a căuta pe fundul mării și în apă, folosind sonare de frecvență înaltă, care nu influențează în sens negativ mediul marin. Aceste sonare îți permit să descoperi obiecte. După detectare, navele sunt în măsură să lanseze sisteme subacvatice telecomandate, fără oameni la bord, care îți permit să vezi exact ce s-a descoperit. Este aproape ca o misiune oceanografică”, a declarat comandorul Giovanni Piegaja.„Nu este în interesul nimănui escaladarea unor evenimente”Vineri au fost programate activități de instruire în comun ale militarilor români și străini în portul militar Constanța, la care au participat comandorul Giovanni Piegaja și comandantul Flotei, comandor Tiberiu Liviu Chodan, dar și contraamiralul de flotilă Dan MacKeigan, locțiitorul Șefului de Stat Major al comandantului Comandamentului NATO Maritim Aliat.„Grupul era oricum programat să ajungă în Marea Neagră, de mai mult timp. Totuși, odată cu apariția crizei din Ucraina, NATO a decis ca noi să dezvoltăm aceste exerciții în zonă, pentru a oferi stabilitate și încredere pentru țările din zonă. Ideea este să creștem solidaritatea Alianței și să demonstrăm că Alianța se dedică apărării în comun pentru cele 28 de state. Nu pot să anticipez inițiativele oricărui stat riveran Mării Negre. Ca un marinar profesionist, pot să spun că acest grup de nave nu pot fi percepute ca provocatoare pentru oricare alt marinar profesionist, din orice țară. Mai mult, nu este în interesul nimănui escaladarea unor evenimente, fie în Marea Neagră, fie oriunde în altă parte”, a explicat contraamiralul de flotilă Dan MacKeigan.Exerciții comune pe mareLuni, navele grupării SNMCMG-2 vor pleca din port, pentru a desfășura exerciții pe mare, împreună cu dragoarele de mine Locotenent Lupu Dinescu și Sublocotenent Alexandru Axente, fregata Regina Maria și un elicopter Puma Naval.„După ce am desfășurat o serie de acțiuni pe mare, exerciții, în comun cu nave ale altor state, SUA, Turcia, Franța, avem acum ocazia să exersăm împreună cu gruparea NATO, punând în aplicare proceduri comune și antrenând echipajele navelor dragoare, participante la aceste exerciții”, a conchis comandantul Flotei, comandor Tiberiu Liviu Chodan.