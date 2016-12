Năravurile şoferilor din Constanţa care fac ravagii pe şosele

Năravurile șoferilor din Constanța care fac ravagii pe șosele

Proastele obiceiuri ale unor șoferi din Constanța în trafic produc, de foarte multe ori, haos și chiar accidente rutiere. Fie că vorbim despre neștiință, rea voință sau doar lipsă de respect pentru ceilalți participanți la trafic, comportamentul șoferilor nu este trecut cu vederea de polițiștii rutieri.Polițiștii rutieri recunosc faptul că sunt depășiți de numărul mare de participanți la trafic, așa că nu pot sta cu ochii pe toată lumea. Însă asta nu înseamnă că nu văd și nu sunt conștienți de ce se întâmplă pe șosele. Cu puținii oameni pe care îi au, acționează zilnic în municipiul Constanța, dar și în județ, pentru a-i liniști pe șoferii indisciplinați.Campioni la amenziRutieriștii au la activ, de la începutul anului și până în prezent, peste 50.000 de amenzi date șoferilor, dar și pietonilor. „Campioni” la capitolul amenzi sunt șoferii care nu poartă centura de siguranță. Nu sunt trecuți cu vederea nici vitezomanii, care ocupă un onorabil loc doi în topul celor mai sancționate abateri, din acest an, în Constanța.„De la începutul anului și până în prezent, polițiștii rutieri au dat 22.563 de amenzi pentru nepurtarea centurii de siguranță, 18.512 amenzi pentru depășirea limitei legale de viteză și 8.250 de amenzi pentru traversarea neregulamentară a pietonilor”, precizează Cristina Vasile, purtătorul de cuvânt al Serviciului Rutier Constanța.Mii de șoferi…pietoniÎn ceea ce privește abaterile mai grave, peste 3.700 de șoferi au rămas, de la începutul anului și până în prezent, fără permisul de conducere. Una dintre cele mai grave abateri pe care le săvârșesc șoferii din Constanța este, potrivit polițiștilor, neacordarea de prioritate a autovehiculelor. Pe lângă faptul că poți provoca cu ușurință un accident rutier, această abatere se sancționează cu suspendarea permisului, dar și cu o amendă usturătoare. Aproximativ o mie de șoferi au rămas pietoni după ce au omis să acorde prioritate altor mașini care circulau regulamentar.O altă abatere săvârșită des de șoferii constănțeni este virajul la stânga peste marcajul continuu sau intrarea pe acces interzis. Oamenii legii spun că, în general, conducătorii auto fac aceste lucruri în mod conștient, nu pentru că nu ar cunoaște configurația drumurilor. Pentru depășire neregulamentară, polițiștii rutieri au reținut peste 600 de permise de conducere.Potrivit Codului Rutier, depășirea este interzisă în intersecții cu circulația nedirijată, în apropierea vârfurilor de rampă, când vizibilitatea este redusă sub 50 metri, în curbe unde vizibilitatea este redusă sub 50 metri sau pe poduri. Excepție fac vehiculele cu tracțiune animală, motocicletele fără ataș și bicicletele, care pot fi depășite pe podurile metalice, de beton sau din zidărie de piatră, având o lungime de peste 20 metri și o lățime de cel puțin șapte metri.