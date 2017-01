În dosarul privind fuga lui Omar Hayssam

Mustafa Tartoussi va fi cercetat în stare de libertate

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au respins recursul procurorilor împotriva deciziei Curții de Apel București, prin care a fost acceptată cererea de arestare preventivă a lui Mustafa Tartoussi, armatorul navei Iman T, cu care se presupune că a fugit din țară Omar Hayssam. Pe 30 noiembrie, Curtea de Apel București a decis, însă, impunerea de interdicții de a părăsi țara pe numele fraților lui Omar Hayssam, Muhkles Omar și Mahmoud Omar, trimiși în judecată, alături de Mustafa Tartoussi, în dosarul privind fuga omului de afaceri Omar Hayssam, condamnat pentru terorism. La judecarea recursului, Tartoussi a susținut că nu i-a oferit în niciun fel sprijin lui Omar Hayssam în momentul în care acesta a părăsit țara la bordul vasului Iman T. El a explicat judecătorilor instanței supreme că era agent naval, nu comandantul vasului la bordul căruia a părăsit țara Hayssam. Tartoussi a mai spus că nu vrea să părăsească țara, arătând că, la un moment dat, când doi ofițeri au venit la biroul său pentru a-i înapoia pașaportul, el a refuzat să ia documentul, semnând și un proces-verbal în acest sens. Anterior, la Curtea de Apel București, Tartoussi a afirmat că legăturile dintre el și familia lui Omar Hayssam au fost strict de afaceri și că, dacă ar fi fost vinovat de acuzațiile care i se aduc, nu s-ar mai fi întors în țară anul trecut. „Puteam să nu mă mai întorc în țară din 2006 când am fost plecat o perioadă cu afaceri. Atunci, am plecat pe 1 iulie și m-am întors în august 2006 după ce am aflat de acuzațiile care mi se aduc”, a declarat Tartoussi. Armatorul navei cu care a plecat Hayssam a mai spus și că el este doar un agent naval fără nicio putere de control asupra navei Iman T. Procurorii DIICOT au solici-tat arestarea, precizând că există indicii că Mustafa Tartoussi va încerca să fugă sau să se sustragă în orice mod de la judecată, susținând că acesta ar putea încerca părăsirea teritoriului României chiar și în mod fraudulos.