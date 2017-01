Mustafa Tartoussi ţine morţiş să iasă din ţară

Mustafa Tartoussi ține morțiș să iasă din țară

Magistrații Curții de Apel Constanța au decis preschimbarea termenului de judecată pentru data de 9 noiembrie în cazul plângerii împotriva interdicției de a părăsi țara formulată de armatorul sirian Mustafa Tartoussi. Sirianul este cercetat de procurorii DIICOT în legătură cu presupusa fugă a lui Omar Hayssam la bordul navei Iman T. Desfășurarea ședinței de judecată în acest caz a debutat cu o dispută între procurorul de ședință Marlena Călin și președintele completului de judecată Lucia Dragomir. Înainte a se da cuvântul părților implicate, procurorul a solicitat o pauză, cerere care a fost trecută, inițial, cu vederea de instanță. După ce avocatul Ionel Hașotti și-a susținut apărarea, procurorul a spus că nu poate pune concluzii și că are nevoie de pauză, motiv pentru care ședința a fost suspendată pentru o jumătate de oră. Neînțelegerile dintre procuror și judecător legate de modul de desfășurare a procesului au continuat și după reluarea ședinței. Avocatul Ionel Hașotti s-a opus cererii de preschimbare a termenului de judecată. În schimb, el a propus o serie de probe în apărarea clientului său. Hașotti a precizat magistraților că nu există niciun pericol dacă i se ridică restricția de liberă circulație și că Tartoussi a cerut să părăsească țara pentru a merge în Marea Britanie, unde ar urma să recunoască paternitatea unui copil din afara căsătoriei. Avocatul a mai spus că afacerile sirianului sunt în ascensiune și că el a cumpărat mai multe proprietăți pe teritoriul țării noastre. El a solicitat instanței de judecată să ceară DIICOT precizări cu privire la o adresă pe care a trimis-o către Interpol în Israel și Orientul Mijlociu și la răspunsul primit în acest sens. În adresa respectivă s-ar fi precizat că la nivelul DIICOT s-ar fi strâns informații potrivit cărora ofițeri de informații ar fi primit bani pentru înlesnirea plecării lui Omar Hayssam. Instanța a respins această cerere susținând că nu face obiectul cauzei. Reamintim că nava Iman T aparține firmei Mediteranean Line Incorporated, înregistrată în Dellaware, SUA (zonă considerată paradis fiscal), având ca agent societatea Ashila Shipping și ca operator naval firma Tartoussi Shipping, care aparține omului de afaceri sirian Mustafa Tartoussi. Iman T este un cargou pentru mărfuri generale și navighează sub pavilion coreean. Pe 30 iunie 2006, când DIICOT a susținut că Omar Hayssam, judecat pentru răpirea celor trei români răpiți la Bagdad, ar fi ieșit din țară la bordului Iman T, nava a fost inspectată în amănunt de Poliția de frontieră, după ce tot echipajul a fost coborât pe cheu. Mustafa Tartoussi neagă faptul că Omar Hayssam ar fi ieșit din România la bordul vasului administrat de el.Magistrații Curții de Apel Constanța au decis preschimbarea termenului de judecată pentru data de 9 noiembrie în cazul plângerii împotriva interdicției de a părăsi țara formulată de armatorul sirian Mustafa Tartoussi. 