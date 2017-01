Mustafa Tartoussi, la un pas de arestare

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au solicitat, vineri, instanței de judecată un mandat de arestare preventivă pe numele lui Mustafa Tartoussi, pentru înlesnirea ieșirii din țară a unei persoane despre care se cunoștea că este cercetată pentru terorism. Procurorii DIICOT susțin că există indicii că Mustafa Tartoussi va încerca să fugă sau să se sustragă în orice mod de la judecată, anchetatorii apreciind că inculpatul ar putea încerca să părăsească teritoriului României, chiar și în mod fraudulos, în perioada următoare. Înalta Curte de Casație și Justiție i-a ridicat acestuia interdicția de a părăsi țara pe 12 noiembrie. Potrivit rechizitoriului, Mustafa Tartoussi, Omar Mukhles și Omar Mahmoud sunt acuzați de trecere frauduloasă a frontierei și înlesnirea ieșirii din țară a lui Omar Hayssam, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru terorism. Procurorii DIICOT au stabilit că, în perioada 23 - 30 iunie 2006, Mustafa Tartoussi a planificat și înlesnit, împreună cu inculpații Omar Mukhles și Omar Mahmoud, ieșirea frauduloasă din România a inculpatului Omar Hayssam, deși cunoșteau faptul că acesta a fost trimis în judecată pentru săvârșirea unor acte de terorism prin organizarea și finanțarea operațiunii de răpire a trei jurnaliști români în Irak. Cercetările efectuate în faza de urmărire penală au arătat că plecarea din țară a lui Omar Hayssam s-a realizat pe cale maritimă la bordul navei Iman T, cu ajutorul lui Mustafa Tartoussi, Mukhles Omar și Mahmoud Omar, aport justificat de considerente de ordin material - în primul caz - și de ordin familial - în cel de al doilea caz. Vărul lui Tartoussi confirmă plecarea conspirată a lui Omar Hayssam Procurorii mai susțin că, din analiza comunicațiilor privind locurile în care s-a aflat Mustafa Tartoussi și a traficului de la și către numerele de apel utilizate de Omar Hayssam și Omar Mahmoud, rezultă că preluarea lui Omar Hayssam s-a realizat în noaptea de 29/30 iunie 2006, în intervalul orar 0,12 - 0,37, de la un punct situat în afara portului, traseul către sau dinspre respectivul punct incluzând zona locuinței lui Mustafa Tartoussi, din Constanța. El l-ar fi preluat pe Omar Hayssam, s-au deplasat împreună la vasul Iman T și, înainte cu puțin de ora 2, l-a urcat la bordul navei. Acest fapt a fost posibil doar cu știința comandantului navei, Tartoussi Yousef, văr primar cu inculpatul. Acesta a reușit să mențină conspirată prezența la bordul navei a lui Omar Hayssam în perioada imediat următoare. De altfel, în declarația lui Tartoussi Yousef, dată în fața autorităților judiciare libaneze, la data de 18.10.2007, în urma solicitării de comisie rogatorie internațională formulată de autoritățile române, acesta „confirmă plecarea conspirată a lui Omar Hayssam din România la bordul navei Iman T, în baza unui plan executat și supravegheat de către inculpatul Tartoussi Mustafa”. Mustafa Tartoussi susține că nu are de gând să fugă din țară Contactat telefonic, avocatul Ionel Hașotti a precizat că Mustafa Tartoussi se află în țară și că nu are nimic de declarat în legătură cu această solicitare a procurorilor. În opinia sa, lucrurile în acest dosar au fost lămurite, în urmă cu aproape o săptămână, când lui Mustafa Tartoussi i s-a prezentat materialul de urmărire penală. El a mai afirmat că este cel puțin surprinzător că se cere arestarea acum, după ce a fost ridicată interdicția de a părăsi țara și că nu este decât un show cu implicații politice. El ne-a mai spus că cererea înaintată de DIICOT urmează a se judeca pe 13 decembrie, la Curtea de Apel București, când este stabilit și primul termen de judecată în proces. Avocatul Ionel Hașotti a precizat că, în baza ridicării interdicției de a părăsi țara, luată de Înalta Curte de Casație și Justiție pe 12 noiembrie, Mustafa Tartoussi a făcut cerere de a obține pașaportul, pentru a putea pleca legal din țară. La rândul lui, Mustafa Tartoussi a afirmat că se află la Constanța în momentul de față și că nu are de gând să fugă din țară pentru a se sustrage de la ancheta în care este cercetat pentru fuga lui Omar Hayssam. Ceea ce ne surprinde este însă faptul că anchetatorii susțin că bărbatul ar putea părăsi fraudulos țara în condițiile în care Înalta Curte de Casație și Justiție i-a ridicat acestuia interdicția de a părăsi țara.