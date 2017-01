Muniţie nedeclarată găsită în cabina unui marinar rus

Muniție nedeclarată găsită în cabina unui marinar rus

Sâmbătă, lucrătorii de la Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Brăila au depistat asupra unui marinar de pe o motonavă acostată în portul Brăila mai multă muniție pentru care nu existau documente legale. Potrivit purtătorului de cuvânt al Direcției Poliției de Frontieră Constanța, agent Marius Niculescu, motonava Vanino, sub pavilion St. Vincent, era acostată în dana 34 a portului Brăila. În urma controlului efectuat de polițiștii de frontieră, sâmbătă, pe la ora 11,30, în cabina motoristului Vladimir Korovin, de 50 de ani, au fost depistate 12 cartușe de calibru 9 mm nedeclarate, dintre care patru cu gaz lacrimogen și opt cu bile metalice. Oamenii legii spun că nava încărcase orz din portul Brăila și urma să plece cu 16 marinari la bord, toți de naționalitate rusă, spre portul Farmagusta - Cipru. Marinarul este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.