Muncitori prinşi sub armături la Catedrala Mântuirii Neamului

Muncitori prinși sub armături la Catedrala Mântuirii Neamului

Ştire online publicată Miercuri, 14 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Patru muncitori au fost prinși sub armăturile de fier beton la Catedrala Mântuirii Neamului. În momentul de față autoritățile caută și alte persoane care ar putea să fie prinse sub armături.Muncitorii care au fost prinși sub armăturile de fier beton de la șantierul Catedralei Mântuirii Neamului au suferit răni ușoare, potrivit autorităților."Mai mulți bărbați au prinși sub armăturile de fier beton, se verifică simultan ca nu cumva să mai existe și alte persoane. Dacă se va impune și transportul la spital, acționăm cu patru ambulanțe", a spus Daniel Vasile purtătorul de cuvânt al ISU București, citat de Realitatea.net.