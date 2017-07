Muncă până la epuizare! Angajaţi de la Permise şi Înmatriculări, luaţi cu ambulanţa de la birou

Muncă până la epuizare! Angajați de la Permise și Înmatriculări, luați cu ambulanța de la birou

Potrivit reprezentanților Serviciului de Permise și Înmatriculări Constanța, volumul de muncă s-a dublat față de anul trecut, în condițiile în care schema de personal este incompletă. Chiar și în aceste condiții, lucrătorii serviciului reușesc să rezolve cererile constănțenilor într-un timp rezonabil, iar în ceea ce privește programările pentru susținerea probei practice la examenul auto, Constanța este printre județele cu cel mai mic timp de așteptare.Nu mai puțin de trei lucrători ai Serviciului Permise și Înmatriculări Auto Constanța au fost luați de echipajele medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, în urma suprasolicitării de la locul de muncă.Deficitul de personal cu care se confruntă întreg aparatul Afacerilor Interne nu reprezintă o noutate pentru conducerea ministerului, care însă pare inertă în încercarea de a găsi soluții pentru a remedia această problemă. De fapt, în acest caz, nici de încercare nu poate fi vorba, întrucât Carmen Dan, ministrul MAI, nu a venit cu nicio propunere concretă pentru a încadra noi angajați, fie că vorbim despre sursă internă sau externă.„Efortul lucrătorilor noștri este unul deosebit. Am fost în situația în care, la ghișeul de înmatriculări, în primele luni de la aplicarea noii legislații, să avem trei colegi care au fost preluați de SAJ chiar de la locul de muncă, în urma unor afecțiuni generate de stresul profesional. Această situație ne pune pe gânduri, având în vedere volumul foarte mare de muncă și starea de sănătate a lucrătorilor, care contează foarte mult”, ne-a precizat comisarul șef Marian Tudose, șeful Serviciului de Permise și Înmatriculări Auto Constanța.Dacă ținem cont de cum au „evoluat” lucrurile în acest an, există șanse mai mari ca în loc de rezolvarea acestei probleme, așa cum ar fi normal, reprezentantul serviciului să fie sancționat pentru că a avut „tupeul” să spună presei realitatea și nu să ascundă mizeria sub preș, așa cum se practică în mod uzual.Cum s-a ajuns în această situație? Prin incompetență perpetuată de la o conducere la alta, fie că vorbim despre vârful MAI sau IGPR, care au considerat în anii trecuți că aparatul are prea mulți angajați, fără să prevadă o adevărată criză de personal, cea din prezent. În ceea ce privește Serviciul de Permise și Înmatriculări Auto Constanța, schema de personal este de 31 de lucrători, din care lipsesc două persoane ce s-au pensionat anticipat și trei angajați aflați în perioada cursului de formare profesională. Celor cinci posturi momentan vacante li se adaugă lucrătorii care sunt în concediu de odihnă, după ce nu au mai primit liber de aproximativ un an sau doi, dar și angajații care sunt în concediu medical.„Trebuie să ocupăm aceste locuri cu alți angajați, ori din sursă internă, ori din sursă externă, iar preocuparea noastră este permanent pentru a ocupa aceste locuri. Dacă vom reuși ceea ce ne-am propus, sperăm ca în luna septembrie să avem schema plină de personal. Volumul de muncă este fenomenal, avem creșteri de 200% la depunerea cererilor pentru preschimbarea permiselor de conducere, iar la înmatricularea auto putem spune că am depășit de trei ori cele mai aglomerate perioade din 2016. Facem eforturi deosebite în acest sens pentru a răspunde solicitărilor tuturor cetățenilor. Poate că nu reușim întotdeauna, dar ne străduim și ne dorim să îmbunătățim serviciile față de constănțeni de la o zi la alta”, a mai declarat, pentru „Cuget Liber”, comisarul șef Marian Tudose.Reprezentanții Serviciului de Permise și Înmatriculări Auto Constanța estimează că, spre sfârșitul anului, se va reuși reducerea intervalului de programare la proba practică și prin suplimentarea numărului de lucrători în schema de personal.