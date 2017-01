Mulţi copii români sunt exploataţi în Italia

Potrivit unui ONG

Mulți copii români sunt exploatați în Italia

Ştire online publicată Luni, 25 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Aproape o mie de copii, mai ales originari din Europa de Est, dintre care mulți români, și Africa, au fost între 2000 și 2007 victime ale traficului cu ființe umane și exploatați în Italia, potrivit unui raport publicat vineri de secția italiană a Save the Children, relatează AFP. Dintr-un total de 54.559 persoane „victime ale traficului cu ființe umane care au primit asistență și protecție în Italia între 2000 și 2007, 938 sunt minori”, potrivit raportului. Potrivit organizației, numărul „este cu siguranță mai mic decât cel real” și numeroase victime „sunt fără protecție și fără asistență”. Minorii victime în Italia „sunt originari mai ales din Europa de Est, Africa și Asia”. În ceea ce privește prostituția, majoritatea victimelor provin din Europa de Est și din Nigeria. Tinerele nigeriene trebuie să plătească „între 30.000 și 50.000 de euro” pentru a deveni libere, afirmă ONG-ul. Mulți copii sunt constrânși să cerșească sau să efectueze muncă grea pentru „salarii derizorii”, mai ales în agricultură. „Copii și adolescenți, în general români, dar și originari din Republica Moldova sau nord-africani, dintre care unii cu vârste sub 14 ani și care deci nu pot fi urmăriți penal, sunt aduși în Italia pentru a fura”, spune sursa. „Minorii care provin din Gabon și din Senegal și care sunt implicați în transportul și traficul de droguri nu sunt numeroși, dar numărul lor este în creștere”, afirmă Save the Children.