Motociclistul care a sfidat moartea trecând prin faţa unui tren dezvăluie de ce a făcut acest gest

Motociclistul care a sfidat moartea trecând prin fața unui tren dezvăluie de ce a făcut acest gest

Ştire online publicată Vineri, 15 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un motociclist a fost amendat cu 3.400 de lei după ce a fost filmat trecând cu viteză prin fața unui tren, în Arad, și făcând gesturi obscene mecanicului de locomotivă. Tânărul susține că se grăbea acasă, pentru că avea medicamente cumpărate pentru nepoțica sa și neagă că i-a făcut semn obscen mecanicului de locomotivă.Arădeanul de 26 de ani din Horia care a primit două amenzi, în total 3.400 de lei, după ce a trecut prin fața unui tren deși avea barierele coborâte, iar apoi i-ar fi arătat degetul mijlociu mecanicului de locomotivă, a dezvăluit ce l-a determinat să își riște viața.Tânărul recunoaște că putea fi lovit de trenul care a trecut după numai câteva secunde în urma sa, dar spune că era grăbit să ajungă acasă în Horia, pentru că nepoțica sa era bolnavă, iar el cumpărase medicamentele necesare."După cum se vede pe înregistrarea video, eu am așteptat câteva minute la barieră, dar apoi am decis totuși să trec peste linii. Eram grăbit, pentru că am fost sunat de familie să cumpăr medicamente pentru nepoțica mea, care era bolnavă", a povestit arădeanul, scrie aradon.ro."E drept, mi-am riscat viața, mi-am dat și eu seama când am văzut că trece trenul imediat după mine. Nu văzusem însă locomotiva că se apropie, pentru că există un gard care mi-a obturat vizibilitatea în locul în care mă aflam. Dacă vedeam trenul, nu riscam", susține motociclistul.Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de IPJ Arad, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Arad au identificat și sancționat un tânăr care nu a respectat semnalele acustice și luminoase la trecerea la nivel cu calea ferată.”În urma apariției în mass-media a unui material video despre un tânăr care nu respectă semnalele acustice și luminoase la o trecere la nivel cu cale ferată, în municipiul Arad, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Arad s-au sesizat din oficiu, reușind identificarea tânărului și luarea măsurilor legale. În fapt, la data de 8 septembrie a.c., în jurul orei 09,45, o persoană a condus o motocicletă pe Calea Șiriei din municipiu, în direcția Horia, iar la trecerea la nivel cu cale ferată nu a respectat semnalele acustice și luminoase, depășind autoturismele staționate, trecând peste liniile de tren. După ce a efectuat trecerea peste calea ferată, s-a oprit și a săvârșit gesturi obscene către mecanicul de tren, după care și-a continuat drumul”, se arată în comunicat, conform Mediafax.Tânărul a fost filmat când se strecoară peste barierele coborâte la trecerea cu calea ferată, trece cu viteză prin fața unui tren, apoi se întoarce și face un gest obscene mecanicului de locomotivă.