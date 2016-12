Motociclist fără permis accidentat la Techirghiol

3

nesimtitilor

daca este vorba de motocicleta din imagine no comment si inseamna ca au fost 2 accidente separate , dar daca nu au fost va informez ca sunteti niste ipocriti care vb aiurea doar sa va aflati in treaba , tanarul de 27 de ani are permis si ca sa stiti nenorocitul ala ca altfel nu ai pot spune pentru ca asta a facut ,a intors in loc si i-a taiat calea , a vrut sa intoarca si nu s-a asigurat si masina era un golf 3 cu nr de bulgaria , haideti sa nu vb aiurea daca nu stiti exact ce sa intamplat , viteza excesiva si alte inventii doar de dragul de a barfi . baiatul are fracturi destul de grave si are amundoua picioarele in gips si mana dreapta la fel de grava .....plus julituri .....sa fim mai prudenti in trafic ca este spre binele nostru ..... ai doresc multa sanatate tanarului .