„Motanul”, unul dintre cei mai buni poliţişti din Constanţa, va fi înmormântat astăzi

Durere în Poliția Constanța

„Motanul”, unul dintre cei mai buni polițiști din Constanța, va fi înmormântat astăzi

Polițiștii constănțeni sunt în doliu. „Motanul”, cum îi spuneau cu afecțiune comisarului șef Dănuț Pisică, adjunctul Poliției municipiului Constanța, s-a stins din viață, răpus în mod neașteptat de o afecțiune de care nimeni nu știa că suferă. Astăzi, el va fi condus pe ultimul drum de cei alături de care a lucrat mai bine de două decenii.În Poliția municipiului Constanța, locul unde și-a desfășurat activitatea în ultimii șapte ani, domnește tristețea. La intrarea în unitate, polițiștii au aprins lumânări în memoria comisarului șef Dănuț Pisică, iar biroul lui a fost transformat într-un altar, mărturie a profesionalismului și dedicației de care a dat dovadă polițistul pe parcursul întregii lui cariere. „Diplomă de excelență pentru managementul efectuat în 2007, fiind și cel mai carismatic adjunct al Poliției Municipale” - este doar una dintre aprecierile pe care comisarul șef Dănuț Pisică le-a primit de-a lungul carierei și care reflectă modul cum și-a făcut datoria: cu zel, corectitudine, dar și cu mult bun simț, mereu cu zâmbetul pe buze și cu o vorbă bună pentru toți.„Motanul”, cel mai carismatic adjunct al Poliției municipiului„Am format o echipă ani buni, un om deosebit, un profesionist care-și iubea meseria. Încă nu-mi vine să cred că nu mai este… Cuvintele sunt de prisos…”, mărturisește comisarul șef Emilian Pîrvu, șeful Poliției municipiului Constanța. Iar sentimentul este împărtășit și de ceilalți colegi. „Motanul” sau „Pisoiul”, cum adesea îi spuneau, cu afecțiune, a fost unul dintre cei mai buni polițiști ai Constanței, iar vestea trecerii lui în neființă a picat ca un trăsnet.Chestorul Traian Jipa, fostul inspector șef al Poliției Constanța, în prezent pensionar, mărturisește că a lucrat cu Dănuț Pisică la toate cazurile grele, în perioada în care s-a aflat în fruntea instituției constănțene: „Când l-am cunoscut, avea 34 de ani, lucra la Cercetări Penale. Un băiat remarcabil, unul dintre cei mai buni profesioniști în Cercetări Penale și un om extraordinar, pe care știai că te poți baza în orice moment. Toate cazurile din perioada în care m-am aflat la Constanța cu el le-am lucrat. Am rămas uimit. M-au sunat foștii colegi, vestea morții lui a fost ca o bombă. Un băiat viguros, de care nu știa nimeni să fi avut probleme de sănătate. Regret nespus moartea lui și transmit, pe această cale, sincere condoleanțe familiei”.Un alt coleg, fost polițist, a transmis prin intermediul www.cugetliber.ro: „Adresez familiei sincere condoleanțe, iar despre cel care a fost «gaborul» Dănuț Pisică, căci așa-i plăcea să spună când era cu prietenii, vreau să spun că avea calități depline 100% de «copoi» destoinic și dibace. El avea un suflet mare și nu ar fi pedepsit absolut pe nimeni dacă nu existau probe de necontestat privind înfăptuirea vreunei infracțiuni sau contravenții. Adio bun camarad și calea ta spre Rai să se deschidă, pentru că acolo este locul tău, acum când ne-ai părăsit. Dumnezeu să-l odihnească în pace, să-i ierte păcatele, iar îngerii să-l păzească în greaua cale ce i-a fost hărăzită de destin tragic”.Comisarul șef Mircea Vizitiu, fost șef al Secției 3 Poliție, în prezent inspector șef al Poliției Brăila, ne-a povestit că l-a legat de comisarul șef Pisică o prietenie sinceră: „Pot spune că și eu am crescut pe lângă el. Un profesionist, un om de încredere, de omenie. E cumplit ceea ce s-a întâmplat!”.Iar părerea este împărtășită și de Adina Florea, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța: „Un om deosebit și știu că sunt în asentimentul colegilor mei procurori când spun că a fost un profesionist, un om cu care am lucrat foarte bine. S-a stins mult prea repede și este o încercare grea pentru cei care l-au cunoscut și mai ales pentru familie”.De asemenea, reprezentanții Poliției Constanța deplâng trecerea în neființă a comisarului șef: „Pentru contribuția adusă ca polițist, om al dreptății și mentor, pentru promptitudinea, corectitudinea de care a dat dovadă, dar și pentru sufletul imens, comisarul șef Dănuț Pisică va rămâne veșnic în amintirea noastră. Poliția constănțeană va fi mai săracă fără polițistul Dănuț Pisică”.Cel mai tânăr șef de pe Ordine PublicăComisarul șef Dănuț Pisică a lucrat în Poliția Constanța aproape 23 de ani. Originar din Iași, absolvent al Școlii Superioare de Ofițeri Activi a Ministerului de Interne, polițistul a fost încadrat ca locotenent în 1990, în Poliția municipiului Constanța.Ulterior, în perioada 1996 - 1998 a condus Serviciul de Ordine Publică, la cei 31 de ani fiind cel mai tânăr șef al acestui departament. Apoi, aproape un deceniu a lucrat în cadrul Serviciului de Cercetări Penale, unde s-a afirmat prin pasiune și dăruirea fără margini și a fost împuternicit la comanda serviciului.La începutul lui 2006, polițistul a preluat comanda Secției 1 Poliție, pentru jumătate de an, până în august, când în urma unui concurs a obținut postul de adjunct al Poliției municipiului Constanța.Sâmbătă seara, polițistul a ajuns la Spitalul Județean Constanța în stare gravă, după ce soția l-a găsit fără suflare în baie. Aproape o oră s-au străduit medicii de la Ambulanță să-l resusciteze, dar odată ajuns în spital a respirat numai cu ajutorul aparatelor. Duminică după-amiază, Dănuț Pisică a încetat din viață, medicii stabilind diagnosticul de insuficiență hepatică și renală.Fetele lui - mândria cea mai mare!Dincolo de realizările profesionale, comisarul șef Pisică lasă în urmă doi copii reușiți. Fiica cea mare este una dintre valorile sistemului educativ constănțean, fiind multiplă olimpică la engleză, română, biologie, membră a echipei NASA a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” și, în prezent, studentă anul I la Facultatea de Medicină a Universității „Carol Davila” din București.Trupul neînsuflețit al polițistului a fost depus, ieri, la Catedrala Sfinții Petru și Pavel, iar astăzi, începând cu ora 12,00 are loc slujba de înmormântare. Înhumarea se va desfășura la Cimitirul Central.Colectivul redacției „Cuget Liber” transmite sincere condoleanțe familiei și colegilor. Dumnezeu să-l odihnească!