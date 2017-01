Morţii zac pe masa poliţiei în aşteptarea banilor pentru necropsii

Morții zac pe masa poliției în așteptarea banilor pentru necropsii

Criza economică din sistemul public lasă morții pe masa polițiștilor deoarece statul nu mai are bani să plătească, tot către el, necropsiile. Oamenii legii au teancuri de dosare pe birou și nu le pot trimite mai departe procurorilor fiindcă nu au intrat în posesia actelor medicale constatatoare ale deceselor. Poliția recunoaște că nu are bani să plătească toate necropsiile necesare, ci se rezumă doar la cazurile urgente, care vizează în special crime. De partea cealaltă, serviciul de medicină legală, tot instituție de stat, susține că are de încasat sute de mii de lei noi de la IPJ, așa că nu își mai permite să lucreze pe datorie. Morții din accidentul de la Dacia nu sunt încă… morți La începutul lunii decembrie, un taxi a fost spulberat de un Audi Q7 pe b-dul Tomis, în zona Dacia. Taximetristul ar fi încercat să întoarcă pe linie continuă, moment în care a fost surprins și lovit în plin de autoturismul de teren, care, potrivit martorilor, se deplasa cu viteză foarte mare. În urma impactului, șoferul taxiului și unul dintre clienții săi au murit pe loc, în timp ce alți doi pasageri au fost grav răniți. La trei luni de la producerea accidentului, deși au murit două persoane și alte două au fost grav rănite, polițiștii rutieri stau în continuare cu dosarul pe masă. Cercetările sunt finalizate, audierile făcute ca la carte, toate actele procedurale sunt gata, însă lipsește ceva important. Rezultatele necropsiilor, care, practic, denotă că cei doi au murit în accident rutier și pe baza cărora se pot face încadrările juridice față de vinovați. Fără aceste necropsii, dosarul nu există. Rezultatele sunt gata încă din luna decembrie, însă poliția nu poate intra în posesia lor până ce nu plătește. Și cum e criză mare în sistemul public, stai și-așteaptă minunea! „Dosarul este încă la noi fiindcă nu avem rezultatele necropsiilor. Ele sunt gata, însă IPJ nu are bani să le plătească, așa că nu putem trimite dosarul la procurori. Fără necropsiile astea, practic nu avem niciun mort, deci nu se pot face nici încadrările juridice. Cel mai probabil, șoferul din Audi va fi cercetat pentru ucidere din culpă fiindcă, din câte se pare, circula cu viteză foarte mare și ar fi putut evita accidentul. Însă procurorii vor dispune efectuarea unei expertize tehnice care va demonstra exact dacă și cine este vinovat. Până atunci, însă, trebuie să așteptăm necropsiile”, ne-a declarat inspectorul Ciprian Sobaru, șeful Poliției Rutiere din municipiul Constanța. „Încălcăm legea fără voia noastră” De problema necropsiilor neplătite se lovesc și polițiștii din mediul rural. La finele anului trecut, un agent din Mihai Viteazu ne povestea cum din om al legii ajunge să încalce legea. „În cazul morților suspecte, duci cadavrul la morgă și ceri să se facă necropsia pentru aflarea adevărului. În astfel de cazuri, Inspectoratul de Poliție plătește. Cei de la medicina legală fac autopsia, completează certificatul cu data la care a fost efectuată lucrarea, însă nu îți dau hârtia decât după ce Poliția plătește. Și cum Poliția nu are bani… Și așa trec câteva luni și vine apoi control de la centru și găsește dosarul cu pricina nesoluționat de atâta timp la mine pe birou. Pac, cercetat penal pentru tergiversare. Păi dacă nu aveam certificatul medico-legal, normal că nu puteam trimite mai departe dosarul. Și uite așa ajungem să încălcăm legea fără voia noastră”, susținea agentul Ciprian Ușurelu. Nu sunt bani Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța recunoaște că are o problemă cu banii și că nu a putut achita toate necropsiile. Din lipsa fondurilor, doar cazurile foarte grave au acces la pușculița inspectoratului. „Există mai multe cazuri și dosare în care nu au existat bani pentru achitarea necropsiilor, însă asta e situația financiară. Nu sunt bani și nu putem face mai mult. Imediat ce vin bani de la buget achităm datoriile, cât putem, însă este clar că fondurile nu ajung prea mult. Sunt multe necropsii neplătite de anul trecut, la care se mai adaugă și cele de anul acesta, iar banii sunt foarte puțini. Asta e situația economică. Încercăm să acoperim măcar cazurile grave, iar pentru celelalte, în funcție de fondurile rămase. Situația asta e în întreaga țară, nu numai la noi”, ne-a declarat subinspector Radu Croitoru, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța. Datorii de peste 300.000 de lei De partea cealaltă, șeful Serviciului de Medicină Legală Constanța spune că IPJ are o datorie de peste 300.000 lei. „Într-adevăr, Inspectoratul de Poliție are să ne plătească lucrări ce depășesc suma de 300.000 de lei noi. Nu sunt numai necropsii, ci și rapoarte de expertiză, rapoarte de constatare, tot felul de lucrări care costă. Noi le efectuăm pe toate, însă nu le putem elibera decât pe cele care prezintă urgență judiciară. Pentru restul, așteptăm să ni se dea banii. Dacă le-am elibera actele doar pe promisiuni, este posibil să nu mai vedem vreodată banii, așa că așteptăm să ne plătească mai întâi. O necropsie propriu zisă nu este foarte scumpă, ajunge la 300 de lei, însă, pe lângă asta, uneori trebuie să recoltăm probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei sau să facem multe alte analize și teste. Așa că prețul crește și de aceea există multe lucrări care nu sunt plătite. În consecință, nu le putem elibera certificatele constatoare”, a precizat medicul Marius Popa, șeful Serviciului de Medicină Legală Constanța. Din păcate, numai în România este posibil ca morții să zacă în dosare cu lunile pentru că statul nu are bani să-și mute dintr-un buzunar în altul. Pentru că, practic, acest lucru se întâmplă. Atât poliția cât și medicina legală sunt instituții publice, finanțate din bani publici. Faptul că își plătesc servicii între ele nu reprezintă decât un circuit al banului între buzunarele aceluiași proprietar, lucru care nu ar trebui să afecteze activitatea acestor instituții vitale pentru societate. Credeți că se îmbogă-țește cineva dacă își mută portofelul dintr-un buzunar în altul?