Morţii înroşesc şoselele Constanţei

Pentru domnul comisar sef Tudorel Dogaru

Faceci bine si trimiteti-va subordonatii in trafic la controale legate de transportul calatorilor cu mijloacele de transport in comun de pe ruta MURFATLAR-CONSTANTA, firma EURO TRANS TUR si MARCON STAR ale domnilor BUTNARU MARIAN si GROFU DAN. S-au facut demersuri la sediile firmelor mai sus mentionate, la OPC, la ARR, chiar si la Politia Rutiera Constanta dar nimeni nu a luat nici o masura. Speram ca la dumneavoastra sa gasim intelegere. De ani de zile transportul calatorilor pe aceasta ruta este o mare problema, noi calatorii suntem pusi in pericol in orice moment, suntem traumatizati din cauza ca autocarele si microbusele dupa ce ca sunt foarte vechi mai sunt si supraincarcate, stam precum sardelele, unele taxatoare nu dau bilete calatorilor, ex. taxatoarea de pe CT-23-MCS, unii soferi sunt foarte obraznici cu calatorii, nu respecta atributiunile de serviciu si cele din fisa postului, nu respecta traseul si statiile, fumeaza, bea cafea, vorbesc la mobile, asculta muzica la maxim in timp ce conduc, daca le este atrasa atentia asupra neregulilor sunt agresivi si ameninta calatorii sugerandu-le acestora ca nu are nimeni ce sa le faca pentru ca sunt ,,smecheri'' si ei fac legile in firma si in trafic = Ex. soferul SOLZARU FLORIN (CT-12-EVL). De ani de zile ne confruntam cu astfel de probleme si nu gasim intelegere niciunde pentru ca traim in Romania si delasarea si nepasarea sunt in floare iar numai atunci cand se intampla nenorociri si maceluri pe sosele... abia atunci incepem sa ne agitam ... bineinteles 2-3 zile pentru ca ... orice minune stim cu totii, nu tine mai mult de 3 zile. Verificati traseul MURFATLAR - VALU TRAIAN - CONSTANTA in special intre orele 06.00-07.30 si 16.00-18.00 si va veti convinge ca sunt foarte multe nereguli si ca MOARTEA pandeste sute de suflete (copii-elevi, femei, barbati, batrani) in fiecare secunda deplasandu-ne cu aceste mijloace de transport in comun conduse bineinteles de soferi care sunt iresponsabili si incompetenti. Va multumesc.