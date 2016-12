MORŢI DIN CAUZA INFECŢIEI DIN SPITALE! Anchetă în unităţile în care au fost trataţi răniții din Colectiv

MORȚI DIN CAUZA INFECȚIEI DIN SPITALE! Anchetă în unitățile în care au fost tratați răniții din Colectiv

Ştire online publicată Joi, 03 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Sănătății a anunțat că va începe o anchetă privind infecțiile din spitale din România, în urma declarațiilor făcute de medicii de la Spitalul de Arși.Într-o intervenție telefonică la Realitatea TV, Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului "Matei Balș" din Capitală, a precizat că, deși Institutul a analizat probe recoltate de la persoanele care au suferi arsuri în Clubul Colectiv, nu poate spune cu certitudine dacă suprainfecțiile au apărut ulterior din cauza germenilor din spital sau a germenilor proprii ai pacienților."Noi am intervenit printr-un protocol stabilit cu Ministerul Sănătății să monitorizăm starea pacienților din punct de vedere microbiologic și atunci când apar infecții să putem da o mână de ajutor. De la început ne-au parvenit probe de la pacienți și noi am lucrat la aceste probe. (...) Noi am început verificările după 2-3 zile, când s-a pus problema riscului de infecție. (...) Se știe cât se poate de clar că acest tip de suprainfecții apar la 5 zile după. Termenul de 3 zile a fost unul foarte generos", a explicat el."Nu am făcut noi verificări în spitale, noi am primit probe de la pacienți, după ce am stabilit un protocol de prelevare a probelor. Nu am fost noi să recoltăm. Probele ne-au parvenit", a adăugat Streiunu-Cercel, subliniind însă, că Institutul "Matei Balș" nu a primit probe de la toți pacienții și că "medicul curant a stabilit" de la ce pacienți se fac recoltări.Managerul Institutului "Matei Balș" a mai subliniat că "infecțiile nosocomiale sunt de două feluri: infecții care se dezvoltă din germeni proprii pacientului și infecții care se dezvoltă cu germeni de spital. În cazul respectiv au fost situații în care acești pacienți au dezvoltat infecții cu proprii germeni. Și era de așteptat."Totuși, Streinu-Cercel a ținut să sublinieze că "nu există nicio țară pe planetă care să nu aibă infecții spitalicești. Ca să lămurim această problemă": "Nu există spitale în lumea asta, în care să nu se dezvolte infecții nosocomiale, în special la arși. Arșii reprezintă o categorie specială de pacienți, care dezvoltă infecții fie cu germeni proprii, fie cu germeni din spital. Nu există niciun spital în lumea asta, nici în Spania, nici în Austria, nici în Germania, nicăieri, în care să nu se dezvolte infecții nosocomiale. (...) În momentul în care un pacient dezoltă o infecție nosocomială, poată să moară din cauza infecției sau cu infecția."Ministerul Sănătății va demara o amplă anchetă în unitățile medicale după ce medicii de la Spitalul de Arși au recunoscut infecțiile din instituție. Aceștia vor verifica cât de periculoase sunt spitalele.Direcțiile de Sănătate publică au început deja controalele în spitalele în care au fost internate persoanele rănite în urma incendiului din Clubul Colectiv. Astfel, instituția a început să recolteze probe.Sursa: www.realitatea.net