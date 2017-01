Morţi abandonaţi în birourile poliţiei

Morți abandonați în birourile poliției

Datoriile Inspectoratului Județean de Poliție Constanța către Serviciul Medico-Legal sunt enorme, motiv pentru care instituția nu mai primește rezultatele autopsiilor. Acest lucru întârzie trimiterea dosarelor la Parchet. Polițiștii au pe birouri zeci de dosare care așteaptă să fie trimise mai departe procurorilor, însă acest lucru nu e posibil până când nu obțin actele medicale care stabilesc motivul deceselor sau expertizele tehnice și economice, în funcție de speța fiecărui caz în parte. Așa se face că oamenii legii de la Rutieră se întâlnesc des cu situația în care nici la morgă nu mai sunt primite cadavrele victimelor accidentelor de circulație pe motiv că… nu are cine să plătească necropsiile, al căror preț nu e deloc scăzut. Așa că anchetatorii stau cu „morții” pe masă! Numai anul trecut, de exemplu, datoriile Inspectoratului Județean al Poliției Constanța către Serviciul Medico-Legal (SML) depășeau suma de 300.000 de lei. Pe lângă autopsii, în suma aceasta intrau și rapoarte de expertiză, rapoarte de constatare, și alte lucrări care costă. În prezent, datoria IPJ-ului către SML se ridică la 500.000 de lei, aproape dublu față de perioada anului 2010. Foarte costisitoare sunt, spun polițiștii, expertizele contabile ori tehnice, motiv pentru care în multe dosare economice se întârzie a se da o soluție. Persoanele învinuite nu au niciun interes ca cercetările să decurgă foarte rapid… Mai mult, infractorii profită de situație și au timp să-și șteargă urmele sau chiar să o șteargă din țară. „O să ajungem să lăsăm morții în stradă!“ Potrivit șefului Biroului Accidente din cadrul Poliției Rutiere Constanța, Tudorel Dogaru, pentru realizarea unei necropsii în cazul uciderilor din culpă, IPJ-ul ar trebui să plătească nici mai mult, nici mai puțin de 500 de lei. Și asta pentru că, în cazul uciderilor din culpă, necropsiile sunt cele mai scumpe. Întrucât prețul unei autopsii este destul de ridicat, și instituția nu are bani să plătească, oamenii legii spun că se rezumă doar la cazurile urgente care au drept obiectiv crimele. În cazul alcoolemiei, IPJ-ul ar trebui „să scoată din buzunar” 180 de lei, în timp ce pentru o examinare medico-legală prețul este de 50 de lei. Mai mult, analiza de sânge pentru a se stabili dacă o persoană se află sub influența drogurilor se ridică la 1.200 - 1.300 de lei. „O să ajungem să lăsăm morții în stradă”, ne-a declarat comisarul Tudorel Dogaru, gândindu-se la toate problemele cu care se con-fruntă atunci când trebuie să ridice o victimă dintr-un accident rutier din stradă. „Teatrul absurdului“ În majoritatea situațiilor, tocmai din cauza lipsei expertizelor, dosarele stagnează. În prezent, la nivelul Serviciului Rutier Constanța există 1.468 de dosare, din care cercetările în 400 - 500 bat pasul pe loc tocmai din cauza unor astfel de impedimente. „Este teatrul absurdului”, completează Tudorel Dogaru, revoltat că, din motive care nu pică în sarcina polițistului, tot acesta este tras la răspundere că dosa-rele sunt soluționate cu întârziere. „Le înțeleg perfect pe rudele victimelor din accidentele rutiere! Nici mie nu mi-ar fi convenit ca o rudă de-a mea, care a fost rănită într-un accident să aștepte o soluție din partea poliției atâta timp! Numai că oamenii nu au de unde ști aceste probleme…“, a spus comisarul Dogaru. Prețurile sunt destul de piperate pentru bugetul țării noastre și trist este faptul că o insituție a statului e nevoită să platească o altă instituție, care aparține tot statului. Anormal, dar adevărat. Și tipic românesc! Corina BAGIE