Mopedist lovit de şoferul unui BMW

Mopedist lovit de șoferul unui BMW

Un accident rutier provocat de un șofer care se afla sub influența băuturilor alcoolice a avut loc, vineri dimineață, la intersecția Șoselei Mangaliei cu strada Pandurului, din Constanța.Polițiștii spun că Mihai Cătălin C., de 34 de ani, care se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat, a condus un autoturism marca BMW, pe Șoseaua Mangaliei, iar la intersecție cu strada Pandurului, a virat dreapta și a acroșat un moped care circula în dreapta sa, între trotuar și banda unu, condus fiind de Leon S., de 64 de ani. Victima a fost transportată la spital, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate, pe când șoferul va fi cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui autoturism pe drumurile publice deși se afla sub influența băuturilor alcoolice.