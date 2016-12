Momente de groază în microbuz. "Ţineţi-vă că nu mă ţin frânele!"

1

gms

Cine sant mafiotii care dau licente din primaria cta?Cine sant beneficiarii acestor licente? Coscugele (gms)sant verificate de rar itp cine le da licente de transport ...in comun acestor cosciuge?Cond auti de pe GMS (stie politia)lucreaza in program 06 la 22-30?doua zile munca silnica una libera. Cum sa mai ai atentie la ce trafic e ij cta stie politia si org abilitate? Se munceste la negru.Nu se elibereaza tichete de calatorie.reparatiile sant facute de personal necalificat.Stopati mafia pana nu se va intampla o tragedie si mai mare.Viata va este pusa in pericol cetateni masinile astea nu sant verificate periodic. Acestea sant numai o parte din nereguli.(ps soferii iau pasagerii mult peste limita de locuri.Stie politia? Vede?)