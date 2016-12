Modificări în CODUL PENAL. Închisoare PE VIAŢĂ pentru criminali şi violatorii de copii

1

par chestii bune,

dar -intotdeauna- depinde de cum se aplica... Oricum, era mai interesant ca omorul din culpa (in special accidentele de circulatie) ca si vatamarea corporala grava (mutilarea) din culpa sa nu mai poata beneficia de suspendarea pedepsei. Si era mai interesant ca legitima aparare sa fie definita conform practicilor general europene. Doar suntem in UE, nu are rost sa pastram defintii diferite (pina la ridicol) pentru aceeasi infractiune. Apoi, de ce se maresc pedepsele pentru viol, daca se propune medierea acestor conflicte? Trebuie sa se renunte la una din doua, daca legiuitorul este logic. (Eu propun sa se renunte la mediere.) Oricum, suspendarea pedepsei trebuie definita mult mai clar si aplicabila doar in cazul infractiunilor minore, numite in definitie. Nu la cine are chef judecatorul si cand are chef... Si mai trebuie ca pentru pedepsele privative de libertate, toate actiunile sa fie executate de Politie/Parchet, pe baza unei singure plingeri (penale). Nu sa se lase aplicarea legii la nivelul :cetateanul poate da in judecata persoana in culpa... Cetateanul porneste procese civile care nu au ca finalitate pedeapsa cu privarea de libertate. In rest, e treaba organelor abilitate sa faca ancheta, sa adune probe, sa trimita in fata instantei inculpatii. Si mai trebuie prevazut in C.p si C.procedura penala ca orice functionar public (numit sau ales) trebuie suspendat din functie, din clipa in care Parchetul trimite dosarul la instanta. Daca va fi gasit vinovat, va fi poprit. Daca nu, este reincadrat si Parchetul sa plateasca despagubiri victimei. Dar individul respectiv nu are ce mai cauta in functie, din momentul in care sunt adunate probe material ce dovedesc vinovatia sa. (Altfel nu poate fi trimis in fata instantei...)