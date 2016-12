Modificări importante pentru militari: bani de chirie în funcţie de piaţa imobiliară, avansări mai rapide şi drepturi egale între ofiţeri

Modificări importante pentru militari: bani de chirie în funcție de piața imobiliară, avansări mai rapide și drepturi egale între ofițeri

Reprezentanții Asociației Ofițerilor Români în Rezervă (AORR) au participat, săptămâna trecută, la reuniunea organizată la sediul Federației Militarilor din România, prilej cu care s-a discutat proiectul Legii privind statutul cadrelor militare, gradaților și soldaților, pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Apărării Naționale.În urma acestei întrevederi, AORR a formulat mai multe propuneri și observații care au fost acceptate în totalitate, acestea urmând să fie trimise spre analiză și implementare inițiatorilor proiectului legislativ.Vă vom prezenta în continuare prin-cipalele propuneri de modificare a Statutului cadrelor militare.În primul rând, personalul militar în activitate este cel care se află în raporturi de serviciu CU CARACTER PERMANENT cu instituția militară.Și jurământul de credință a suferit unele modificări, după cum urmează: „Jură-mântul militar reprezintă actul solemn, cu valoare juridică și morală, prin care personalul militar se angajează să apere România chiar cu prețul vieții. Depunerea jurământului militar se face în fața dra-pelului național și este condiția indispensabilă pentru dobândirea statutului de personal militar”. De observat că a fost elimi-nată sintagma „atât pe teritoriul statului român, cât și în afara acestuia”.De asemenea, se va introduce în statut un nou aliniat care prevede că „prin activitatea care o desfășoară, personalul militar se încadrează în grupa ocupațională 0”.Militari, persoane care au NUMAI cetățenie românăNoile modificări vizează și persoanele care doresc să devină cadre militare. Astfel, pot deveni personal militar în activitate persoanele care au NUMAI cetățenie română și domiciliul în România și nu au fost condamnate penal, celelalte criterii rămânând neschimbate.Un element de noutate foarte important se referă la ofițerii cu rang de demnitar. Dacă actualul statut stipulează că aceștia NU beneficiază de drepturi suplimentare conferite de această calitate, cu excepția celor prevăzute de legislația specifică, în propunerea AORR lucrurile se schimbă total: „Ofițerii prevăzuți la alin4, lit. g-j, au rangul de demnitari ai statului și be-neficiază de drepturile suplimentare conferite de această calitate stabilite prin hotărâre a Guvernului României”. Motivația ar fi: „Dacă pentru civili DA, pentru militar DE CE NU?”Modificări vor fi aduse și în ceea ce privește exprimarea opiniilor politice de către personalul militar. Dacă personalului militar în activitate îi este restrânsă exercitarea unor drepturi și libertăți, mai exact „exprimarea opiniilor politice în timpul serviciului în spațiul public”, în propunerile AORR se reformulează această prevedere, astfel: „exprimarea opiniilor politice în timpul serviciului și participarea la acțiuni politice cu caracter propagandistic în spațiul public”. Motivarea este că „exprimarea unei opinii politice în spațiul public nu este o eroare atât timp cât nu are rol propagandistic”.Generalii și amiralii, în rând cu ceilalți ofițeriPrintre propunerile de modificare ale statului cadrelor militare se mai numără:• durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi și 5 zile/săptămână• încadrarea activității în condiții deosebite speciale sau alte condiții, potrivit reglementărilor legale; drepturile ce decurg din această prevedere se reflectă integral în calculul pensiei militare• dreptul de a se organiza în asociații profesionale, exclusiv pentru apărarea drepturilor profesionale (nu are legătură cu aspectul sindical, acțiunile sindicale fiind interzise).O altă modificare importantă îi vizează pe generali și amirali. AORR propunere scoaterea din statut a următoarelor prevederi, pe motiv că acest lucru va impune tratament egal pentru toți ofițerii: • generalii și amiralii sunt menținuți în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani sau sunt trecuți în rezervă la cerere• limitele de vârstă până la care generalii și amiralii din MAPN pot fi menținuți în activitate sunt cuprinse între 57 și 60 de ani.Compensația de chirie, în funcție de piața imobiliară și nu de soldăDe asemenea, personalul militar trecut în rezervă…., BENEFICIAZĂ (înainte era „poate beneficia”) de o bonificație de fidelitate egală cu șase solde ale funcției de bază din ultima lună de activitate, dacă are cel puțin 30 de ani de serviciu militar activ.Personalul militar în activitate poate fi numit, în raport cu nevoile instituției mili-tare, în funcții prevăzute cu grad superior gradului deținut, însă cu următoarea completare: „Numirea pe o funcție pre-văzută cu mai mult de 2 grade decât gradul deținut se aprobă de conducătorul instituției”. Astfel ar exista dublul control și evitarea forțării promovărilor premature sau imorale.O prevedere foarte importantă se referă la Compensația lunară pentru chirie. Dacă în statut era prevăzută o sumă de până la 50% din solda lunară, acum se propune o „compensație lunară pentru chirie în limita unui plafon lunar care să acopere plata chiriei și întreținerii stabilit la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, pentru localitățile în care funcționează unitățile militare”.Ca ultimă modificare importantă, AORR propune alte termene pentru avansarea în grad, motivând că stagiile minime actuale pentru ofițeri sunt nerealiste. Pe de o parte foarte mari la gradele mici, pe de altă parte minuscule la colonei. Propunerea este: sublocotenent - 3 ani, locotenent - locotenent colonel - 5 ani, colonel - 4 ani. Aceste stagii sunt minime, deci pot crește natural pe baza evaluării obiective a performanțelor ofițerului.