Modificări importante la examenul de intrare în Barou

Examenul de admitere în profesia de avocat, care are loc pe 15 septembrie, se va desfășura, în acest an, după noi reguli. Potrivit unei Hotărâri a Uniunii Naționale a Barourilor, candidații vor trebui să treacă de o singură probă pentru a intra în Barou, și nu mai multe, cum se întâmpla până acum.Conform documentului, în sesiunea septembrie 2014 se modifică modalitatea de examinare a candidaților la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice. Mai exact, examenul va consta într-o singură probă - un test grilă de o sută de întrebări, care vizează cinci materii: organizarea și exercitarea profesiei de avocat, drept civil, drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal. Întrebările din testul grilă pot avea unul sau două răspunsuri corecte, iar pentru fiecare întrebare corectă se va acorda un punct. Vor fi declarați admiși candidații care obțin în total cel puțin 70 de puncte, dar care reușesc să adune și punctajul minim pentru fiecare disciplină de examen, acesta urmând să fie stabilit în perioada următoare.Examenul de intrare în Barou are loc pe 15 septembrie și se va desfășura prin Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților. Înscrierile la examenul de admitere în Barou se fac în perioada 1 -18 august.