Moartea vine pe două roţi

@ daca vrei sa fii respectat ,respecta

Am trecu de varsta in care m-as "da" cu motoru'. Acum ma "dau" cu "conserva " ca este mai sigura. In ceea ce-i priveste pe motociclisti, as dori sa punctez ca, in general, ce mai tineri si cu motoare puternice, sfideaza regulile de circulatie, fac depasiri pe STANGA, desi regula este pe DREAPTA, se baga intre doua masini si nu mai tin cont daca se afla pe banda de circulatie sau intre si, atunci cand te astepti mai putin iti taie calea. Uita ca ei sunt cei mai expusi si dupa aceea, daca se intampla ceva , desigur, vinovatul este cel cu masina, nu el cel care nu respecta nici un fel de regula de bun simt in ale circulatiei. Pentru cei care circula corect, tot respectul meu si ii asigur ca, de cate ori sunt in trafic cu "conserva" si-i vad , vai tine cont de ei. Numai bine pentru toti si cat mai putine evenimente sau chiar deloc intre masini si motociclete.