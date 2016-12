Moartea bântuie pe drumul dintre Eforii. Parapetul - soluţia salvatoare?

3

Moartea nu bintuie, ea este generata de proasta administrare

Intradevar Victor, administratorii drumurilor in Romania, dar si legiuitorii si guvernantii, in ultimii 26 de ani nu au facut decit sa improvizeze la preturi exorbitante. In loc de autostrazi si intersectii pe nivele diferite ne improvizeaza parapete de separare si sensuri giratorii fara sa-i pese nimanui ca in multe zone amplasarea acestora este fortata si mai mult sporeste pericolul de accident decit sa-l elimine. Iar noi ne incapatinam sa raminem in aceasta tara fara viitor in loc sa de luam familiile si sa plecam fara a mai privii in urma.

Răspuns la: Mult mai adevărat e că moartea bîntuie între Constanta si Eforie Nord

Adăugat de : Victor, 19 iunie 2015

Și asta din două motive : 1.Șanțurile de pe marginea șoselei sunt absolut criminale. Imaginați-vă că mergeți pe un pod...