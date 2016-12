Mizerii la adresa pompierilor militari. Doar când mor devin eroi

5

Despre pompieti

Sa le fie rusine celor de la acel post,pe care eu l-am restricționat,pentru ca ma saturasem de atata minciuna si manipulare! Atata timp cat pompierii militari,cei SMURD se bucura de atata popularitate ,conform statisticilor ,nu exista post sau persoana care sa ma convingă ca situația este altfel! Pompierii isi fac treaba cu succes ,cu ceea ce au in dotare,si am tot respectul si stima fata de ei ,pentru totdeauna! Pentru mine un om care are curaj sa intre in foc este si va fi mereu un erou! Le multumesc pentruca exista!