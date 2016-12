Miturile şoferilor când sunt opriţi de Poliţia Rutieră. Ce drepturi aveţi în faţa agentului de la circulaţie

Miturile șoferilor când sunt opriți de Poliția Rutieră. Ce drepturi aveți în fața agentului de la circulație

Știm foarte bine că șoferii au multe obligații în trafic însă aceștia au și drepturi. Nu de puține ori conducătorii auto sunt nemulțumiți de sancțiunile polițiștilor de la Rutieră și încearcă prin orice mijloace să scape de amendă. Sunt numeroase zvonuri că șoferii ar avea mai multe drepturi și că ar putea să îi „sperie” pe oamenii legii dacă le cer anumite documente atunci când sunt opriți. Lucrurile nu stau chiar așa.Într-adevăr polițistul are anumite obligații și trebuie să respecte anumite proceduri, dar asta nu înseamnă că cel care a fost oprit în trafic va scăpa basma curată. În cazul în care se stabilește că polițistul a încălcat procedura el va fi sancționat de către un superior.Mulți conducători auto aleg uneori să se urce la volan după ce au consumat alcool sau dacă nu au permis, știind că dacă merge regulamentar poliția nu are dreptul să îl oprească. Este total greșit, deoarece oamenii legii pot opri mașini în trafic deși șoferii nu au încălcat nicio regulă rutieră.„Este o simplă recomandare de a nu se mai opri mașinile fără motiv, dar în niciun caz nu este interzis. Dacă o mașină este furată sau circulă cu numere false nu ai cum să afli decât dacă o verifici. Mai mult, dacă un șofer circulă fără permis și pentru că merge regulamentar nimeni nu îl oprește asta înseamnă că poate merge așa la infinit? Același lucru este valabil și pentru un șofer care se urcă la volan dacă este băut”, a declarat cms șef Constantin Bădângă, șeful Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Poliției Rutiere Constanța (SPR).În momentul în care oprește o mașină în trafic, polițistul are obligația să se prezinte, în niciun caz să își arate legitimația și restul documentelor, deoarece are insigna și ecusonul cu numele în piept.Mitul aparatelor radarMulți șoferi atunci când sunt surprinși de aparatul radar încearcă să scape și solicită să vadă filmarea cu momentul în care este înregistrat că circulă cu o viteză mai mare decât cea legală. Acest lucru este interzis și singura scăpare este să conteste în instanță. Șoferii au găsit și alte portițe și se agață de câteva mituri pentru a scăpa. Pe anumite site-uri conducătorii auto sunt încurajați să se împotrivească și să-și ceară „drepturile”, mai exact să îi tragă la răspundere pe oamenii legii: „Dacă vă opresc și știți că nu ați comis-o prea rău, le cereți ferm să vă arate: legitimația care atestă că au dreptul de a lucra pe mașina de radar (să aibă vizele la zi), copie după certificatul metrologic al aparatului radar cu modelul și seria aparatului, legitimația care atestă faptul că are dreptul de a conduce mașina Ministerului de Interne, dacă mai fac scandal, le cereți să vă arate ordinul de serviciu. Acesta este un fel de foaie de parcurs în care scrie unde au voie să își desfășoare activitatea respectivă. Aceste acte trebuie să fie întotdeauna asupra agentului de pe radar. Dar faptul că-l mai întrebi de ele, de cele mai multe ori duce la un… simplu avertisment”.„Potrivit normelor metodologice interne este interzis ca filmul aparatul radar să fie dat înapoi. Aparatele sunt verificate metrologic periodic, iar o copie se află în registrul aparatului radar. Nu am nicio obligație să îi arăt conducătorului auto aceste documente”, a mai declarat cms șef Bădângă. Nu este exclus ca cei sfătuiți să se „certe” cu polițistul nu vor face decât să îl enerveze și să îl provoace pe acesta să acționeze în măsură.„Dacă ar fi așa, nu ar mai avea niciun rost existența șefilor din poliție, aceștia nu ar mai avea ce să facă, pentru că oricum polițistul ar fi verificat și controlat de toți cetățenii de pe stradă”, a scris un polițist pe un site de specialitate.