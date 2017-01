Mituri spulberate! Tot ce trebuie să ştii despre radare şi alcool la volan

Mituri spulberate! Tot ce trebuie să știi despre radare și alcool la volan

Ştire online publicată Vineri, 18 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Polițiștii Serviciului Rutier se confruntă zi de zi cu o mulțime de șoferi care se urcă la volan, după ce au consumat un păhărel de „ceva”, suficient, cred ei, cât să nu le scoată la iveală o alcoolemie ridicată în cazul unui control. Pentru orice eventualitate, în cazul în care aparatul Dragger indică o alcoolemie ridicată, cei mai mulți dintre ei vin cu explicații ce, în timp, au ajuns la rang de mit.Un exemplu recent, în care o astfel de legendă a fost folosită drept explicație pentru existența alcoolului în organism, este cel al cântărețului de muzică ușoară Gheorghe Gheorghiu. Weekend-ul trecut, artistul a fost prins în trafic, conducând în stare de ebrietate. În urma verificării făcute cu aparatul etilotest, polițiștii au constatat că Gheorghiu avea o alcoolemie de 0,16 la mie. Explicația lui a fost aceea că a mâncat o salată înainte de a se urca la volan.Este totuși posibil ca oțetul dintr-o salată să indice existența unei cantități de alcool în aerul respirat? Bineînțeles că nu. „Gradele din oțet, indiferent de care este acesta, sunt acetice, nu alcoolice. Dacă cineva consumă prea mult oțet, cel mai probabil, se va alege cu un ulcer, nicidecum cu o stare de ebrietate”, a explicat comisarul-șef Gabriela Iacob, șeful Biroului Rutier Mangalia și cea care a coordonat controlul în urma căruia a fost prins Gheorghe Gheorghiu. Explicația este simplă: oțetul nu este un alcool, ci un acid provenit din fermentația alcoolului.Nici dacă ar fi încercat explicația cu mâncatul merelor verzi, șoferul n-ar fi reușit să convingă pe cineva că nu a băut înainte de a se urca la volan. Mitul este acela că, după ce au fost consumate, merele verzi pot avea un efect de fermentație în stomac, ceea ce poate cauza existența alcoolului în organism. „Merele verzi nu se fac țuică în organism și nici alte fructe. Nu suntem alambicuri”, a mai spus Gabriela Iacob. CITEȘTE MAI DEPARTE... Constanța nu are încă radare fixe, însă rutieriștii constănțeni îi prind pe șoferii care încalcă legea din mers, iar rezultatele nu întârzie să apară: mii de șoferi amendați pe lună și zeci de permise reținute pentru depășirea cu peste 50 km/h a vitezei maxime legale admise. Însă unii șoferi nu se cumințesc nici după ce au fost sancționați, ci se ceartă cu polițiștii rutieri, cerându-le tot felul de documente într-un mod justificat - spun ei. Adevărul este altul: polițistul rutier nu are obligația de a-i arăta contravenientului nimic! Iată cele mai frecvente mituri despre radarele Poliției Rutiere.Mulți șoferi consideră că polițistul este obligat să le arate înregistrarea video. Fals! „Polițistul nu este obligat să-i arate nimic persoanei oprite. Nu se arată înregistrarea video cu aparatul radar. Aceasta se prezintă numai în instanță, în cazul în care se face contestație”, precizează agentul șef principal Silviu Enache, din cadrul Serviciului Rutier Constanța. La fel se prezintă situația și în cazul buletinului de verificare metrologică sau în cazul planului de acțiune. „Acestea sunt chestiuni interne. Buletinul de verificare metrologică îl verifică, în cazul unui control, cei de la Direcția Rutieră. Cu planul de acțiune este aceeași problemă: polițistul nu trebuie să arate nimic. Acesta are o rază de acțiune. De exemplu, polițistul de la Serviciul Rutier lucrează în tot județul Constanța. Că este la Constanța, Mangalia sau Cernavodă, asta ține de planul lui de muncă din ziua respectivă. Polițistul nu trebuie să demonstreze nimănui dacă trebuia să fie în locul respectiv. În plus față de asta, lucrătorul poate fi acum într-o zonă, iar peste două ore să i se repartizeze altă zonă”, spune polițistul.M-a prins cu 59 km/h și mi-a dat amendă! Mulți șoferi se „laudă” prietenilor cu amenzile pe care le-au primit de la polițiști. Unii dintre aceștia reclamă faptul că li s-a dat amendă deși circulau prin oraș și aveau o viteză de 59 km/h. Acest lucru este total neadevărat, pentru că legislația nu este reglementată astfel. „Sancțiunea se aplică de la 61 km/h, de exemplu, dacă ești în localitate iar limita este de 50 km/h. Între viteza de 51 și 60 km/h, deși este catalogată ca fiind contravenție, nu se aplică nicio sancțiune, pentru că nu este prevăzut în regulament”, explică Silviu Enache.Avertisment pentru viteză excesivă? Polițiștii rutieri spun că se poate da avertisment în orice situație. Astfel, chiar dacă șoferul depă-șește viteza cu peste 20, 30 sau chiar 50 km/h, care este, de altfel, și caz pentru reținerea permisului de conducere, acesta poate primi doar avertisment în loc de amendă. Ce-i drept, în Constanța nu se întâmplă așa. „Se poate da avertisment în orice situație și la orice viteză, inclusiv pentru depășirea limitei de viteză cu peste 50 km/h, care atrage și suspendarea permisului. Însă în Constanța nu prea dăm avertismente, mai ales la viteză de reținerea permisului. În rest, rămâne la latitudinea polițistului. Sunt cazuri și cazuri”, conchide polițistul. CITEȘTE MAI DEPARTE...