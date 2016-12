„Misterele” crimei din Viile Noi

5

crima din viile noi

voua vi-se pare putin ce a facut criminalu ala? avea dreptu de la dumnezeu sai ia viata la femeia aia ? o sa se duca direct in iad ala , dar pina atunci va plati cu aceeasi moneda, acum sunteti bine ca aveti casa in viile noi, nu aveti cosmaruri cind stati acolo la masa aia si in curtea aia si in casa aia rusine sa va fie ca iati luat viata pentru o casa