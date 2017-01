Misiunile pompierilor s-au înmulţit

Misiunile pompierilor s-au înmulțit

Misiunile pompierilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al Județului Constanța s-au înmulțit în primele opt luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară a lui 2006. De la începutul lunii ianuarie și până la finele lui august, militarii au fost solicitați să intervină în 1.412 situații, în medie cam șase pe zi. Au fost, printre altele, 506 incendii, 249 de transporturi periculoase, 173 de intervenții ale Serviciilor de Intervenție pentru Asistență Medicală de Urgență și Descarcerare (SIAMUD), 27 de asanări de muniție neexplodată, opt depoluări marine, o acțiune de protecție a mediului. Potrivit spuselor sergentului major Oana Vințeanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, numărul incendiilor a crescut cu peste 25% față de perioada ianuarie - august 2006. „Cele mai multe incendii au fost produse de țigările aprinse aruncate la întâmplare, dar și de utilizarea aparaturii cu foc deschis fără respectarea normelor, a instalațiilor electrice defecte", a declarat Oana Vințeanu. Alte cauze care au condus la izbucnirea incendiilor le-au reprezentat acțiunile intenționate, jocul copiilor cu focul, folosirea aparatelor electrice sub tensiune. Șase oameni, printre care și o fetiță de patru ani, au pierit în flăcări în acest an, iar alte cinci persoane au fost rănite. 24 de adulți au scăpat cu viață din foc. În cadrul celor 173 de intervenții ale SIAMUD, personalul specializat a reușit să salveze 230 de persoane, dintre care 12 copii. 147 de oameni au fost implicați în accidente rutiere. Și numărul intervențiilor SIAMUD a înregistrat o creștere importantă comparativ cu anul trecut.