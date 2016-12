MISIUNI SECRETE / SCAFANDRII DE LUPTĂ, în ELITA FORŢELOR SPECIALE

MISIUNI SECRETE / SCAFANDRII DE LUPTĂ, în ELITA FORȚELOR SPECIALE

Caracterul cvasi-secret al unor astfel de structuri impune o clasificare riguroasă a datelor despre unitățile de acest tip. Forțele de Operații Speciale, din cadrul Centrului de Scafandri Constanța, sunt echivalentul trupelor americane Navy SEALS. „Scafandrii civili au fost recrutați din economia națională (întreprinderi de stat de profil naval), iar scafandrii militari, din școlile militare de învățământ. S-au elaborat programe de pregătire pentru scafandrii militari din programele de pregătire a scafandrilor americani, adaptate la necesitățile doctrinare din acea perioadă, iar în domeniul civil, s-a efectuat întâi dotarea tehnică, cu laborator hiperbar, realizată în colaborare cu firma franceză Comex Industries”, precizează reprezentan-ții Centrului de Scafandri Constanța.„Dacă ar fi ușor, oricine ar face asta” - este motto-ul scafandrilor militari din cadrul GNFOS. Selec-ția pentru Forțele de Operații Speciale este extrem de riguroasă, cu un plus de exigență, cauzat de specificul armei. Mai exact, nu oricine, indiferent de cât de bine este antrenat din punct de vedere fizic, poate face față presiunii. „Luptătorii GNFOS au fost pregătiți ca scafandri de luptă înce-pând cu anul 1980, împreună cu scafandrii de luptă EOD (Explosive Ordonance Disposal). Selecția pentru admiterea ca scafandru în cadrul structurilor militare este foarte riguroasă și implică vizita medicală specială, bareme fizice specifice, evaluare psihologică și teste de hiperbarism”, spune sursa citată.Echipa este capabilă să desfășoare misiuni în apă, aer și uscat, oricând și oriunde. Pregătirea include, pe lângă antrenamentele privind capacitățile de luptă, alpinism, parașutism, supraviețuire și rezistență la interogatorii. Luptă-torii FOS se antrenează până la opt ore pe zi. „Scafandrul GNFOS este an-trenat să des-fășoare misiuni specifice în toate mediile. Timp de trei ani, scafandrul GNFOS exe-cută pregătire prin cursuri de spe-cializare ca scafandru militar, alpinism, parașutism, luptător în dispozitivul inamicului, etc. După finalizarea pregătirii, un sca-fandru GNFOS poate executa misiunile de luptă. În general, luptătorii se antrenează șase-opt ore pe zi, dar există și misiuni de antrenament tematic care pot dura și una-doua săptămâni”, adaugă sursa.Echipele de intervenție acționează după un scenariu bine stabilit, menit să anihileze rapid teroriștii. Nu se acționează niciodată pe principiul pierderilor în rândul ostaticilor, ci toți trebuie salvați. Echipamentul com-plet al unui luptător poate cântări, în funcție de misiune, până la 50 de kilograme. „Aproximativ 30-40% dintre candidați reușesc să fie admiși. În funcție de misiunea pe care o are de executat și locația acesteia, echi-pamentul unui scafandru din GNFOS diferă din punct de vedere cantitativ. El poate avea 25-50 de kilograme”, afirmă reprezentanții Centrului de Scafandri. Centrul 39 Scafandri a luat ființă din necesitatea formării echipelor de scafandri și de asigurare de la suprafață a activităților de scu-fundare, în vederea amplasării de platforme și conducte submarine pentru extragerea resurselor de petrol și gaze din Marea Neagră. Centrul de Scafandri cuprindea partea de scufundări civile (grup de scafandri de mare adâncime, cu suport navele „Emil Racoviță” și „Grigore Antipa”) și partea militară (un grup de scafandri de luptă).