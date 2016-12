Misiune specială pentru pompieri

1

DREPTATE SI ADEVAR

De ISU. Constanta de ce nu scrieti domnilor jurmalisti de la Cuget Liber cum au facut disponibilizarile ??? Doar stiri de can can k au deblocat o usa ; iti dai seama cata munca sa deblochezi o usa ))) Noi am actionat in instanta ISU si cerem aceleasi lucrui k si colegi de la Jandarmerie. De colegi nostri ati scris ca isi cauta dreptatea in instanta , in schimb de ISU nimic. Ei (Jandarmeria) au dat examen pt disponibilizare in schimb la noi lista a fost facuta dupa pile; au ramas aia cu abateri disciplinare spagari din 2007 care nu au stagiu militar ; DNA`ul ia repus pe functii pe inculpati din dosarul angajarilor frauduloase din 2007 ( 3000, 4000 de euro pt un loc la ISU.Constanta).Domnilor jurnalisti scrieti si despre spagarii de la ISU.Constanta( Ofiteri facuti la apelul bocancilor) , duduie orasul , se vorbeste peste tot de acesti impostori care fac de ras haina militara. DNA cu vizorul pe ISU.Constanta ; disponibilizarile au fost facute ilegal , nu sau respectat criteriile impuse de minister, nu a fost sustinut examen pentru stabilirea persoanelor pentru disponibilizare. Au plecat din sistem cei angajati in 2006 care nu au dat spaga, in schimb angajati spagari in 2007 snt ocrotiti de lege. Spagarilor ne intoarcem inpoi in sistem.