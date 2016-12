Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir, AUDIAŢI la DNA

Mircea Sandu și Dumitru Dragomir, AUDIAȚI la DNA

Ştire online publicată Miercuri, 04 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mircea Sandu, presedintele FRF, si Dumitru Dragomir, fostul sef al LPF, s-au prezentat, astăzi, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), in cazul Corvinul Hunedoara."Mi s-a adus la cunostinta solicitarea judecatorului, care a dat o solutie de anchetare a FRF, vizavi de aceasta cauza. Am dat o declaratie si cu asta am incheiat", a afirmat Mircea Sandu la iesirea din sediul DNA.De partea cealalta, Dumitru Dragomir a spus: "Liga n-are nicio implicare. Am stat doar 3 minute inauntru".Mircea Sandu si Dumitru Dragomir sunt anchetati in cazul Corvinul Hunedoara, grupare care nu si-a primit nici pana acum banii pe care Rapid ii datoreaza din 2000, ca urmare a transferului portarului Bogdan Lobont la Ajax Amsterdam. Corvinul urma sa incaseze 900.000 de euro, dar comisiile FRF si LPF au decis ca Rapid sa nu plateasca nici un ban. Intre timp, Corvinul s-a desfiintat!, scrie realitatea.net.