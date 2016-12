Mircea Băsescu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare

3

Smenarul

Clanul smenarescu sunt adanc infipti in mafia romana, iar decizia de astazi a fost data cu greutate si sub imperiul fricei! In mod normal pedeapsa trebuia sa fie mult mai mare, stiind faptele penale ale clanului amintit, dar frica de masfia din justitie si-a spus cuvantul!