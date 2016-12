„Mintea diabolică a lui Băhăian naşte într-adevăr monştri…“

Avocata „Regizorului Morții”:

„Mintea diabolică a lui Băhăian naște într-adevăr monștri…“

Ieri, magistrații de la Curtea de Apel Constanța au judecat apelul declarat în dosarul în care Sergiu Băhăian a fost condamnat la 26 de ani de pușcărie pentru instigare la omor, dar și pentru numeroase fapte de înșelăciune ce s-au soldat cu prejudicii foarte mari. Avocatul lui Sergiu Băhăian a cerut achitarea celui supranumit „Regizorul Morții” pentru instigare la omor, susținând că nu se face vinovat, în vreun fel, de moartea celor patru persoane omorâte cu sânge rece de Valentin Șlepac (singurul condamnat pe viață în acest dosar, dar care a decedat în penitenciar în urmă cu câteva luni) și Adrian Grigoraș (ce a fost condamnat de Tribu-nalul Constanța la 22 de ani de închisoare). Apărătorul lui Băhăian a solicitat reaudierea lui Ion Bojin, care, după moartea lui Șlepac, se pare că ar avea o altă depoziție decât cea din fața magistraților de la Tribunal. Avocatul incupatului Edward Marian Mărculescu, șoferul lui Băhăian, condamnat la 16 ani și jumătate pentru înșelăciunile în care l-a implicat „șeful” lui, a solicitat efectuarea unei expertize contabile, pentru ca prejudiciul să fie calculat corect, acuzând că judecătorii de la Tribunal au dat mai mulți bani decât s-ar fi cerut. După ce s-au consultat, cei doi judecători au decis respingerea tuturor cererilor înaintate de avocați și au acordat cuvântul pe fond în judecarea apelului.În ceea ce-l privește pe inculpatul Grigoraș, avocatul acestuia a cerut o pedeapsă mai mică, mai ales că pe tot parcursul cercetărilor el a recunoscut fapta și a contribuit la aflarea adevărului. Mărculescu a cerut, de asemenea, să fie găsit nevinovat, el susținând, prin avocat, că nu a făcut altceva decât ceea ce i-a cerut Băhăian și nimic mai mult! Sergiu Băhăian însă, așa cum a declarat de fiecare dată în fața judecătorilor, a ținut să sublinieze, din nou, că nu se face vinovat de comiterea vreunei crime sau de instigarea altor persoane la astfel de fapte deosebit de grave. Avocata acestuia a ținut să precizeze: „Mintea diabolică a lui Băhăian naște într-adevăr monștri, dar într-ale ingineriilor financiare! Malefi-cul a fost cel care a învins între bine și rău. Dacă își folosea cunoștințele în scopuri pozitive, Băhăian ar fi putut fi unul dintre cei mai bogați oameni din țară!” „Nu am nicio legătură cu instigarea la omor. Sunt responsabil doar de faptul că, necontrolând situația la un moment al infracțiunilor de înșelăciune, s-a ajuns la aceste omoruri. Vina mea este că, într-adevăr, am comis înșelăciuni! Impactul mediatic nu mi se datorează mie, ci lui Șlepac - Dumnezeu să-l ierte! Sau să nu-l ierte!, și celor care se află acum în boxă, lângă mine. Nu sunt un criminal! Această condamnare mi-a pus capăt vieții în-tr-un mod nemeritat. Am ajuns să fiu «persona non grata» inclusiv pentru fiica mea!”, a spus Băhăian, încercând să convingă instanța de apel că nu are nicio legătură cu crimele. Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au amânat pronunțarea în acest dosar pentru data de 20 martie.