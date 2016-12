Minoră lovită pe trecerea de pietoni de la Şcoala 23

1

Grabeste-te incet pe trecere!

Imi pare rau ptr accidentarea copilei, dar fiindca am fost martor ocular la momentul intamplarii cu pricina, am o mica observatie, legat de modul cum sa comportat pe trecerea de pietoni care cuprinde patru benzi de circulatie: Sa angajat in traversare impreuna cu alte doua colege, apoi dupa cativa pasi facuti pe carosabil, o zbugheste la fuga fara un motiv anume, tece de banda doi si apare in fata masinii care circula pe contrasens. A avut noroc fiindca masina nu avea viteza, dar poate pe viitor va retine ca strada nu se trverseaza in fuga si fara sa se asigure! In rest, numai de bine!