Minoră dispărută de-acasă de patru zile

O minoră din localitatea Cumpăna a fost dată dispărută după ce nu s-a mai întors acasă de patru zile. Disperată, mama Georgianei Miu, de 14 ani, a anunțat polițiștii. Ea spune că fata nu are acte de identitate la ea, prezintă deficiențe de vorbire și are tulburări de memorie, motiv pentru care este posibil să nu știe adresa unde locuiește. Fata are o înălțime cuprinsă între 1,50 -1,55 m, aproximativ 50 de kg, constituție atletică, ten deschis, păr șaten tuns scurt, ochi căprui. La data plecării, minora era îmbrăcată cu geacă tip blue-jeans de culoare albastră, cu guler din blană sintetică de culoare albă, pulover de culoare maron deschis, pantalon din stofă de culoare verde deschis și era încălțată cu papuci din plastic, de culoare neagră. Cei care pot da relații sunt rugați să sune la 112 sau să anunțe cea mai apropiată secție de poliție.