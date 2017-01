Minora din Chirnogeni, gravidă cu bunicul, a născut o fetiţă sănătoasă

Minora din Chirnogeni, gravidă cu bunicul, a născut o fetiță sănătoasă

Minora din localitatea constănțeană Chirnogeni, care a rămas gravidă cu bunicul său, după ce a fost violată de acesta, a născut, sâmbătă, o fetiță. „Copilul are 3,500 kilograme. Mama a născut pe cale naturală și a primit nota 10. Atât ea cât și copilul sunt sănătoși”, a spus medicul Victorian Păștilă, cel care a asistat-o la naștere. Pentru că Alina S., în vârstă de 16 ani, și-a exprimat dorința ca micuța să fie dată spre creștere altcuiva, reprezentanții Protecției Copilului au fost și ei alături de fată. „Îmi este greu să trec peste această traumă. Faptul că am fost violată de bunicul meu iar apoi m-am trezit că sunt gravidă și nu s-a mai putut face nimic m-a marcat destul de mult și de aceea am decis să abandonez bebelușul. Dacă micuța nu ar fi provenit în urma unui viol, aș fi păstrat-o cu drag și aș fi crescut-o”, a spus Alina, destul de tulburată de situația în care se află. În altă ordine de idei, pentru că proaspăta mămică este minoră, cea care va da semnătură ca nou-născutul să fie abandonat, este chiar soția violatorului, adică bunica Alinei. „Luni (n.r. astăzi) trebuie să semnez actele de abandon, pentru că Alina mi-a fost mie încredințată. Eu am crescut-o de la trei luni, după ce tatăl ei a murit, iar mama este grav bolnavă de tuberculoză. Nu mi-am închipuit niciodată că bărbatul meu și bunicul ei o să ne aducă un astfel de necaz în familie. Mă bucur, totuși, că nepoata mea este bine. O iubesc ca pe ochii din cap și mă tot gândeam să nu pățească ceva la naștere”, a declarat Ana Corbu, de 70 de ani. Alina S. a fost violată de bunicul ei, Vasile Corbu, de 66 de ani. Bărbatul a ajuns în arest, în urmă cu cinci luni, după ce nepoata lui i-a povestit dirigintei că este violată, de mai mult timp, de cel care a crescut-o. În urma cercetărilor, s-a stabilit că bărbatul a profitat de nepoata lui, pe care o viola, iar ulterior o amenința că o omoară dacă spune cuiva ce se întâmplă între ei doi. De frică, fata a tăcut însă, la un moment dat, nu a mai răbdat și a povestit totul dirigintei, care a anunțat polițiștii din Chirnogeni. În urma controlului de la Medicină Legală s-a descoperit că minora era gravidă în patru luni, astfel că o întrerupere de sarcină nu a mai fost posibilă. Vasile Corbu a susținut în fața instanței de judecată că el este impotent, iar copilul nu este al lui. Cu toate acestea, în urma testelor ADN a reieșit că bunicul minte, iar fetița care s-a născut este fiica lui.