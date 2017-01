Minoră de nouă ani, violată de unchiul de 15 ani

Polițiștii din Agigea și reprezentanții de la Direcția pentru Protecția Copilului din Constanța sunt în alertă după ce o minoră ar fi fost violată de unchiul care are 15 ani. Fetița are nouă ani iar după orele de la școală merge la un Centru pentru copiii nevoiași, din comună, unde își face temele și servește masa, până ce vin părinții de la muncă. În urmă cu o zi, ea a povestit colegelor de joacă că unchiul ei a violat-o astă vară, lucru pe care i l-ar fi făcut și fratelui ei mai mic, de 11 ani. Una dintre educatoarele de la Centru a ascultat pățania și a sesizat autoritățile. Pentru că fetița este minoră, oamenii legii s-au sesizat din oficiu și i-au chemat pe părinții copilei la Poliție pentru a fi audiați. Din primele cercetări, se pare că părinții fetei știau că fiica lor a fost violată de fratele mamei, care are 15 ani, însă au preferat să tacă în loc să depună plângere. Mai mult, se pare că fetița ar fi povestit polițiștilor că părinții ei fac sex de față cu ea și ceilalți doi frați mai mici. Cercetările oamenilor legii continuă pentru stabilirea adevărului. Ei așteaptă ca medicii legiști să confirme sau să infirme violul.