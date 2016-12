Minor reţinut pentru că a spart mai multe case

1

PARCHETUL PROPUNE ARESTAREA...

Cu parere de rau trebuie sa afirm ca regret "Vremurile Apuse" atunci cand existau Casele de Corectie. Am trait pe pielea mea sa-mi fie furata de catre un grup de minori cablul de la instalatia electrica a casei care era in constructie.... au fost prinsi infractorii(minorii) de catre politie... si nu s-a intamplat nimic.... pentru ca erau minori. Nici macar parintii nu m-au despagubit pe motiv ca sunt prea saraci. Am ajuns sa traim cu teama MINORILOR pe care parintii ii trimit sa faca fara de legi... tocmai pe motiv ca nu patesc nimic!