Ministrul Raluca Prună prezintă, vineri, noua Strategie Națională Anticorupție

Ştire online publicată Vineri, 12 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Justiției, Raluca Prună, prezintă, vineri, începând cu ora 10.30, noua Strategie Națională Anticorpuție 2016 - 2020, adoptată, miercuri, de Guvern, informează Agerpres.Ministerul Justiției a informat joi, printr-un comunicat de presă, că zeci de propuneri și observații formulate în procesul de consultare publică au fost incluse în forma finală a Strategiei. MJ a precizat că aproximativ 90 de instituții publice, organizații non-guvernamentale, asociații ale oamenilor de afaceri, societăți cu capital de stat sau privat au fost consultate sau au participat la dezbaterile publice și reuniunile tehnice organizate în perioada februarie — iulie 2016.Printre inițiatorii propunerilor transmise în timpul consultării publice din perioada 17 iunie — 29 iulie se numără Consiliul Superior al Magistraturii, Cancelaria prim-ministrului, Institutul de Politici Publice, Direcția Generală Anticorupție, Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics, Expert Forum, FunkyCitizens, Centrul pentru Inovare Publică, Transparency International România, AmCham România, mai multe ministere, dar și personalități publice, funcționari sau simpli cetățeni.Propunerile au vizat majoritatea capitolelor SNA 2016 — 2020, cele mai multe fiind preluate integral sau parțial în forma finală a documentului.MJ a lansat în dezbatere publică, pe 17 iunie, proiectul de hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016 — 2020.În ședința de miercuri, Guvernul a aprobat Hotărârea privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2016 — 2020, a seturilor de indicatori de performanță, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor de strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.