Ministrul Justiției va cere anularea dreptului de reducere a pedepsei pentru deținuții care scriu cărți

Ministrul Justiției, Raluca Prună, a anunțat, marți, că va propune Guvernului emiterea unei ordonanțe de urgență pentru abrogarea articolului din lege care prevede că deținuții care scriu lucrări științifice beneficiază de o reducere a pedepsei, informează romanialibera.ro."Acum câteva zile am demarat o analiză plecată de la relatările din presă din 2015. Când am venit la Ministerul Justiției se discuta un regulament de punere în aplicare a Legii 254/2013 de punere în aplicare a pedepselor. Prevederile acestei legi au suscitat interesul dupa creșterea numărului lucrărilor", a declarat ministrul Justiției, într-o conferință de presă.Minsitrul Raluca Prună a spus că cifrele arătau că în perioada 2007-2010 a existat câte o lucrare pe an, iar acum sunt alte date, în 2015 fiind 340 de lucrări scrise de deținuți."Am citit cifrele - din 2007 și până în 2010 exista o lucrare pe an. Acum am primit un alt rând de cifre de la ANP, ceea ce înseamnă că nici eu, ca ministru al Justitiei, nu am cifrele corecte. În 2015, au fost 340 de lucrări", a afirmat Raluca Prună.Ministrul Justiției a mai spus că acest fenomen este "scăpat completamente de sub control" și va propune Guvernului emiterea unei ordonanțe de urgență pentru abrogarea articolului din lege care prevede că deținuții care scriu lucrări științifice beneficiază de o reducere cu 30 de zile a pedepsei pentru fiecare carte."Urgența nu o detaliez. Cea mai bună soluție este abrogarea acestei dispoziții", a precizat Raluca Prună.Conform articolului 96 alineatul 1, litera f) din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor, în cazul elaborării de lucrări științifice, se consideră 30 de zile executate pentru fiecare lucrare științifică.