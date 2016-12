Ministrul Finanțelor, Anca Dragu, cere demisia președintelui și vicepreședintelui ANAF

Miercuri, 10 Februarie 2016

Ministrul Finanțelor, Anca Dragu, a cerut astăzi demisia președintelui ANAF, Gelu Ștefan Diaconu, și a vicepreședintelui ANAF, Mihai Gogancea-Vătășoiu, după ce aceștia au fost puși sub acuzare de DNA, în dosarul deputaților Mădălin Voicu și Nicolae Păun, anunță un comunicat al ministerului.„Fiscul este una dintre cele mai importante instituții din România, iar conducerea sa trebuie să fie mai presus de orice suspiciune. În această situație, în care președintele și vicepreședintele ANAF sunt puși sub acuzare, este normal să le cer demisia. Asupra integrității conducerii ANAF nu trebuie să existe nici o urmă de îndoială. Le-am cerut demisia celor doi pentru că, în pozițiile pe care le dețin, nicio suspiciune nu este acceptabilă din perspectiva integrității pe care ANAF, ca instituție, o reclamă”, a spus ministrul Anca Dragu, potrivit comunicatului.„ Activitatea instituției se desfășoară normal și acesta este cel mai important lucru în acest moment. Avem în vedere mai multe variante pentru conducerea ANAF și urmează să luăm o decizie cât de curând posibil”, a adăugat ministrul.Șeful ANAF, Gelu Diaconu, a fost pus sub acuzare în dosarul deputaților Mădălin Voicu și Nicolae Păun. De asemenea, Vicepreședintele ANAF, Mihai Vătășoiu, este suspect în acest dosar.La ieșirea de la DNA, șeful ANAF a spus că nu are „nicio legătură cu persoanele incriminate în principal în dosar” și că va da toate explicațiile după finalizarea dosarului.Dosarul vizează fraudarea unor fonduri europene printr-un proiect social implementat la nivel național.