Ministerul de Interne şi-a achitat datoriile faţă de poliţiştii constănţeni

Ministerul de Interne și-a achitat datoriile față de polițiștii constănțeni

Vineri, reprezentanții Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) - Biroul Teritorial Constanța au intrat în posesia Acordului privind Raporturile de Serviciu, document intrat în vigoare pe data de 7 august. Practic, acest act, ce are ca semnatari SNPPC și Ministerul Administrației și Reformei Administrative (MIRA), reglementează condițiile în care vor lucra polițiștii. Acordul reprezintă o premieră pentru oamenii legii, după cum ne-a declarat subinspectorul George Caraivan, șeful SNPPC - Biroul Teritorial Constanța. Grație acestui acord, polițiștii de la malul mării au primit toate drepturile financiare restante. 1.200 dintre cei 1.800 de oameni ai legii constănțeni, membri de sindicat, au încasat primele de vacanță pe anii 2004, 2005 și 2006. Aceste drepturi bănești urmează să ajungă și în conturile celorlalți 600 de polițiști. „Ministerul Internelor și Reformei Administrative nu mai e dator la Constanța”, a adăugat subinspectorul George Caraivan, care consideră că acordul semnat cu ministerul pe 7 august reprezintă un mare câștig pentru polițiști și o poartă deschisă a negocierilor cu MIRA. În premieră națională, la Constanța s-au plătit și orele suplimentare efectuate de la începutul acestui an, însă numai acolo unde ele au fost solicitate, consemnate și justificate. În acest sens, George Caraivan ne-a dat ca exemple, printre altele, Serviciul Poliției Rutiere și Poliția orașului Năvodari. Potrivit Acordului privind Raporturile de Serviciu, oamenii legii au dreptul la plata a 360 de ore suplimentare pe parcursul unui an. De acest drept beneficiază, cu precădere, ofițerii și subofițerii care lucrează în sectorul operativ. MIRA este obligat să asigure condiții de muncă corespunzătoare polițiștilor, în limita fondurilor aprobate prin buget. Este vorba atât de logistică, cât și de dotarea și amenajarea spațiilor în care își desfășoară activitatea oamenii legii și în care este primit publicul. De asemenea, ministerul va înființa structuri de securitate și sănătate în muncă la nivelul unităților centrale și subordonate. O noutate o reprezintă și asigurările de viață și de bunuri pe care MIRA este obligat să le încheie pentru oamenii legii. „Polițiștii au dreptul la medicamente și asistență medicală gratuită”, stipulează unul dintre articolele Acordului privind Raporturile de Serviciu. De acum înainte, pentru a fi chemat la serviciu în afara orelor de program, polițistul trebuie să primească o dispoziție scrisă de la șeful său. „Activitatea desfășurată peste pro-gramul normal de lucru se poate compensa prin acordarea de timp liber corespunzător timpului de lucru efectiv lucrat sau prin plata contravalorii acestuia în cazul necompensării cu timp liber”, se precizează în acord. Totodată, oamenii legii au dreptul la pauză de masă, care nu poate fi mai scurtă de 15 minute, ne-a spus inspectorul principal Laurențiu Carp, purtătorul de cuvânt al SNPPC - Biroul Teritorial Constanța. MIRA va aloca fonduri pentru organizarea cursurilor de pregătire și perfecționare profesională a polițiștilor în cadrul instituțiilor de învățământ sau centrelor de pregătire din subordinea acestuia. Acordul, pentru care s-au purtat negocieri timp de aproximativ două luni, a fost încheiat pe o perioadă de un an. 