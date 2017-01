Ministerul de Interne a acceptat condiţii ale sindicatului poliţiştilor

Ministerul de Interne a acceptat condiții ale sindicatului polițiștilor

Ştire online publicată Vineri, 17 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Pauză de masă, observatori la controalele pe linie profesională și consultare obligatorie în cazul inițierii unor proiecte sunt con-dițiile acceptate de Ministerul Internelor și Reformei Administrative într-un acord semnat, ieri, cu Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC). Acordul privind Raporturile de Serviciu cuprinde dispoziții referitoare la condițiile de muncă pentru polițiști, sănătatea și securitatea muncii, perfecționarea profesională și programul zilnic de muncă, incluzând drepturi și obligații pentru ambele părți. Normele incluse în acord produc efecte asupra tuturor polițiștilor din structurile Ministerului Internelor și Reformei Administrative, cărora li se aplică prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului. Acordul mai prevede dreptul polițiștilor la o pauză de masă în cursul programului de lucru care nu poate fi mai mică de 15 minute, posibilitatea participării unui reprezentant sindical, în calitate de observator, la controalele pe linie profesională în structurile unde personalul se află sub incidența Statutului Polițistului, precum și consultarea obligatorie a reprezentanților SNPPC în situația inițierii unor proiecte de acte normative cu incidență asupra prevederilor acordului. Ministerul Internelor și Reformei Administrative va cuprinde în buget, potrivit legii, fonduri pentru îmbunătățirea condițiilor la locul de muncă. Conform acordului, trimestrial vor avea loc întâlniri între conducerea ministerului și reprezentanții SNPPC. Acordul privind Raporturile de Serviciu este încheiat pe o perioadă de un an, putând fi modificat sau completat cu acte adiționale urmare a acordului de voință al părților, în condițiile legii.