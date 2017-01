Militarii români se pregătesc în toată ţara cum să apere teritoriul unei ţări NATO atacate

Militarii români se pregătesc în toată țara cum să apere teritoriul unei țări NATO atacate

Ştire online publicată Miercuri, 30 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Apărării Naționale organizează, conform planului cu principalele activități pe anul 2009, în perioada 28 septembrie - 3 octombrie, exercițiul național întrunit „ROUEX 09", care cuprinde trei etape. Prima parte a aplicației va avea loc în perioada 28-29 septembrie în poligoanele de pe teritoriul național și are ca obiectiv evaluarea în vederea afirmării a forțelor destinate NATO care finalizează opera-ționalizarea în anul 2009, certificate anterior. Structurile participante - de operații psihologice, de cercetare, de geniu și de sprijin logistic - sunt evaluate de echipe mixte formate din reprezentanți ai Comandamentului Componentei Terestre Sud-Madrid și ai Comandamentului Forței Întrunite-Napoli, precum și din cadre militare din Statul Major General și structuri subordonate. În perioada 30 septembrie-1 octombrie se execută cea de-a doua etapă a exercițiului „ROUEX 09“, care are ca obiectiv perfecționarea capacității de planificare și de conducere a unităților în timpul operației. Se urmărește antrenarea simultană a structurilor de conducere operațională de nivel operativ și tactic ale unităților și marilor unități participante. Ultima etapă a „ROUEX 09” are loc în perioada 1-2 octombrie și se finalizează cu un exercițiu tactic cu trageri de luptă. Obiectivul urmărit este antrenarea unităților în vederea executării unei misiuni într-un teatru de operații și se realizează în poligoanele Cincu, Vărsătura, Redea, Capul Midia, Cârțișoara și Botoșești-Paia. Exercițiul se desfășoară în conformitate cu standardele și procedurile NATO și permite antrenarea simultană a structurilor de conducere operațională de nivel operativ și tactic în planificarea și desfășurarea de acțiuni militare întrunite. „ROUEX 09", la care participă structuri până la nivel batalion, subordonate Statului Major General, are loc în poligoanele de pe teritoriul național și se bazează pe scenariul fictiv al unei campanii incluzând acțiuni militare cu întrebuințarea forțelor într-o operație de tip „articol 5" de apărare colectivă a teritoriului unor state membre NATO. Obiectivele principale ale acestui exercițiu sunt afirmarea forțelor destinate NATO care finalizează operaționalizarea în anul 2009, certificate anterior, perfecționarea capacității de planificare și conducere a unităților în timpul operației, aplicarea și confirmarea procedurilor de operare conform standardelor și antrenarea participanților în planificarea și desfășurarea unor operații întrunite.